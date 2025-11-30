El Hozono Jairis, muy falto de acierto y gasolina para derrota al Perfumerías Avenida Las alcantarilleras anotaron un único triple en el partido y acusaron su falta de fondo de armario ante un rival más físico y liderado por la mágica Iyana Martín

El suyo es un talento de los que solo salen cada buen puñado de generaciones. Iyana Martín, a sus todavía casi insultantes 19 años, es presente y futuro del baloncesto femenino español. Una jugadora que no solo domina cada fundamento técnico de este deporte, que tiene también un don de liderazgo para imponer su respetada voz sobre veteranas en el histórico Avenida y que juega con la misma templanza un final de partido a domicilio en la máxima competición que una veintiuna en el patio de casa.

La asturiana es una suerte de ver para cada afición rival que, ni del todo ensimismada en espolear a su equipo, puede evitar el reconocimiento a esta zurda de oro que fue el elemento que desniveló la balanza en la mañana de hoy en el Fausto Vicent en detrimento de un Hozono Jairis que cuenta con ansia los días para el retorno de una lesionada Kendra Chery para la que no llegó ningún refuerzo, y que esta semana despidió a la croata Andrijana Cvitkovic, también ala-pívot cada vez menos al servicio de Bernat Canut.

Digna pelea

Con todo, y a pesar del tropiezo, de mucho valor fue el partido de esta mañana del Hozono Jairis, que dio la cara de principio a fin ante uno de los gigantes del baloncesto nacional, cada vez más adaptado a sí mismo en este periodo de transición que mantiene en el banquillo a Anna Montaña, ex de un Jairis que comenzó con un mejor ritmo de partido, agradecido, sobre todo, a la positiva entrada desde el banquillo de Mataix y Prieto (23-18, minuto 13).

Sin embargo, desde la primera llamada al orden de Montañana, el Avenida se hizo más fuerte en defensa, invirtiendo en el futuro desgaste alcantarillero, y el juego más móvil de interiores expertas como Zellous o Cave fue haciendo subir enteros a un equipo al que el virtuosismo de Martín terminó por adelantar antes del descanso (30-34).

Sorteando dificultades

El alcantarillero es uno de los equipos de la competición que más gusta de hacer uso del triple, pero el día era aciago. Tampoco lo conseguía encontrar mucho Canut, pues su equipo solo tiraba cuatro triples en la primera parte, para ningún acierto. Ese mismo fue el que tuvieron de manera consecutiva Soriano y Spreafico para, con dos triples seguidos en apenas segundos, ganar una considerable ventaja en un marcador de tanteo bajo (40-49, minuto 28). Con Massey y Vonleh juntas, algo no muy habitual, el Hozono Jairis llegaba vivo al último cuarto, pero no con las mejores sensaciones (47-54).

En este, el coraje que nunca se esconde de Ayuso lideró una reacción de un equipo que, pese al visible agotamiento, recuperaba las ganas por correr y jugar rápido. Y un triple de la capitana hacía sentir que ahora sí salían las cosas. Tanto es así, que un parcial de 12-3 empataba el marcador (61-61, minuto 37). Eso sí, el juego de acierto y error es lo que tiene. Massey falló la canasta de la remontada y, en la siguiente defensa, Meyers clavó el triple (61-64).

Con prisas y sin claridad de ideas, el fogonazo del HozonoJairis fue a menos, y el partido se terminó matando con una canasta tras rebote ofensivo de Cave a 21 segundos del final (63-68).

Hozono Global Jairis Ayuso (16), Alarcón (2), López-Sénéchal (6), Walker (0) y Vonleh (12) -quinteto titular- Prieto (12), López, Mataix (10), García, Alguacil y Massey (7). 65 - 70 Perfumerías Avenida Martín (20), Spreafico (5), Vilaró (0), Djaldi-Tabdi (10) y Cave (12) -quinteto titular- Soriano (8), Stoupalova, Arrojo (2), Zellous (5), Meyers (8) y Erikstrup. Parciales: 19-18, 11-16 (30-34), 17-20 (47-54) y 18-16 (65-70).

Árbitros: Carlos Javier García, Jorge Baena y Alejandro López.

Pabellón: Fausto Vicent de Alcantarilla, unos 800 espectadores. 8ª jornada de la Liga Femenina Endesa.