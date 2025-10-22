La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mataix pretende asistir a Massey, que queda sola una vez recibida la ayuda defensiva de Gil.

Ver 31 fotos
Mataix pretende asistir a Massey, que queda sola una vez recibida la ayuda defensiva de Gil. Javier Carrión/ AGM

El Hozono Jairis también enmienda errores en Europa ante el Lublin de Laura Gil

Las alcantarilleras superaron líder invicto de su grupo para corregir el borrón de la semana pasada en la EuroCup Women

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:42

Comenta

Continúa el equipo de Bernat Canut respondiendo de manera más que digna a la minicrisis desatada después de perder en el estreno europeo en casa ... la semana pasada ante el Namur belga, un partido que, pese a estar lejos de ser decisivo, acrecentaba las dudas en torno al renovado equipo aurinegro, en los albores de su temporada de confirmación en la élite. Después de vencer con suficiencia al Estudiantes y hacer las paces con su afición, el triunfo de hoy ante el Lublin le vuelve a hacer depender de sí mismo para ser líder del grupo B, uno que hasta esta noche era en solitario el equipo polaco, invito hasta llegar al Fausto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  2. 2

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  6. 6 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10

    Esto es lo que ingresó de media cada murciano en 2023: por delante de Extremadura, pero muy lejos del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Hozono Jairis también enmienda errores en Europa ante el Lublin de Laura Gil