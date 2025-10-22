El Hozono Jairis también enmienda errores en Europa ante el Lublin de Laura Gil

Continúa el equipo de Bernat Canut respondiendo de manera más que digna a la minicrisis desatada después de perder en el estreno europeo en casa ... la semana pasada ante el Namur belga, un partido que, pese a estar lejos de ser decisivo, acrecentaba las dudas en torno al renovado equipo aurinegro, en los albores de su temporada de confirmación en la élite. Después de vencer con suficiencia al Estudiantes y hacer las paces con su afición, el triunfo de hoy ante el Lublin le vuelve a hacer depender de sí mismo para ser líder del grupo B, uno que hasta esta noche era en solitario el equipo polaco, invito hasta llegar al Fausto.

Hozono Global Jairis Ayuso (8), Alarcón (5), López-Sénéchal (8), Cvitkovic (4) y Vonleh (12) -quinteto titular- Prieto (12), López, Mataix (0), Alguacil, Massey (4) y Walker (11). 64 - 58 AZS UMCS Lublin Ryan (20), Slocum (12), Ullmann (4), Gil (8) y Gatling (8) -quinteto titular- Morawiec (3), Wojtala (3), Adamczuk (0), Wnorowska (0) y Rakowska. Parciales: 20-12, 17-19 (37-31), 13-14 (50-45) y 14-13 (64-58).

Árbitros: Diogo Martins (Portugal), Luis Daniel Mascarenhas de Oliveira (Portugal) y Edoardo Gonella (Italia).

Incidencias: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, 812 espectadores. 3ª jornada del grupo B de la EuroCup Women.

Fue quien empezó dando primero, con unos ataques capitalizados en la figura de la murciana Laura Gil, autora de los seis primeros puntos visitantes, que aprovechaban el frío ambiente de un pabellón alcantarillero con baja entrada y al que costó coger color, más animado a partir de la entrada en juego de una Jasmine Walker desequilibrante cuando tiene el punto de mira afinado, y que metía la mitad de los puntos de un parcial de 10-0 con que terminaba el primer cuarto (20-12).

La progresiva entrada en dinámica de las mejores jugadoras alcantarilleras fue clave frente a un Lublin justo de rotación

De nota fue todo el partido el trabajo defensivo sobre Destiny Slocum, gran peligro anotador de las polacas, que siguieron buscando el juego en el poste bajo, ahora con una inspirada Markeisha Gatling, ex del Casademont, que acercaba mucho de nuevo a su equipo (25-23, minuto 15), al que parecía sentarle incluso mejor que a las locales el tiempo muerto de Canut. De juego estático demasiado horizontal, la vuelta de Vonleh otorgó equilibrio al Hozono Jairis, el suficiente como para cerrar de nuevo mejor el periodo (37-31, descanso).

Actrices a tiempo

Walker despegó al Hozono Jairis, Prieto se desfondó en defensa sobre Ryan y Vonleh recuperaba el equilibrio. Ayuso, que siempre estaba, volvía con más brillantez en el tercer cuarto, y un parcial de 8-2 con dos canastas suyas y otras dos tras su asistencia, la última para la primera canasta de una López-Sénéchal necesitada de recuperar la alegría, ponía la máxima diferencia (45-33, minuto 24).

La murciana Laura Gil fue quien más tiempo pasó en pista, 35 minutos en los que anotó 8 puntos y capturó 4 rebotes

Una, eso sí, que duró bien poco, pues con una defensa mucho más agresiva, a la par que táctica para evitar que las de Alcantarilla corrieran, el Lublin se ponía a solo una canasta tras un parcial de 2-12 y dos triples finales. Pero, oportuna como en el primer cuarto, aparecía Walker para responder igual (50-45, final del tercer cuarto). Un acelerón por volver al partido que dejó la gasolina justa en el tanque a las polacas, donde solo participaron nueve jugadoras y cuatro de ellas superaron los 30 minutos en pista.

Con el virtuosismo de López-Sénéchal de vuelta, el último pilar que quedaba por aparecer era Massey. Suya fue la jugada clave el partido, cuando una protestada falta a 1:56 del final le daba tiros libres. La belga falló los dos, pero el rebote fue del Jairis, consumió segundos en una posesión extra y fue Massey quien asistió a una mano desde el poste bajo para la canasta tras puerta atrás de Cvitkovic (62-53). Medio partido estaba en el bolsillo y el otro medio llegó con otro viaje suyo más a la línea de personal, esta vez metiendo los dos. La única lástima, recuperados los dos dígitos de diferencia, el 0-5 visitante final para cerrar el marcador, con victoria, eso sí, para un Hozono Jairis que continúa su escalada.