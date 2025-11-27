El Hozono Jairis cae ante el Lublin y pasa como segundo

LA VERDAD Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:53 Comenta Compartir

Dura derrota europea del Hozono Jairis en casa del Lublin que le obligará a jugar un duelo de dieciseisavos de final ante un rival de mayor dificultad tras clasificarse como segundo de grupo. El equipo de la murciana Laura Gil, liderado ayer por la base Robbi Ryan, se quedó con el triunfo y con la primera plaza.

Lublin Markeisha Gatling, Laura Gil, Ryan Robbin, Destiny Slocum, Dominika Ullmann (quinteto inicial). También jugaron Morawiec, Rakowska, Stankovic, Wnorowska y Wojtala. 75 - 61 Hozono Jairis Aina Ayuso, Txell Alarcón, Billie Massey, Lou López y Jasmine Walker (quinteto inicial). También jugaron Ángela Mataix, Alba Prieto, Aaronette Vonleh, Lozano y Cvitkovic. Parciales: 13-15, 22-13 (35-28), 25-17 y 15-16 (75-61).

La primera anotación del partido llegó de la mano de Txell Alarcón después de dos minutos de imprecisiones por parte de ambos conjuntos. Defendía bien el conjunto murciano las primeras líneas de pase y, tras una gran defensa, volvió a anotar la escolta catalana para poner el 0-5. Dos canastas consecutivas de las polacas las acercaron tras cuatro minutos de acción. Alarcón volvía a aparecer para anotar un triple y los nueve primeros puntos murcianos llevaban su sello. Tras un intercambio de aciertos entre la escolta catalana y Slocum, anotó Vonleh para recuperar el liderato del partido. El cuarto finalizó con 13-15 en el marcador.

Una insaciable Ryan empató el choque y, tras dos tiros libres de Mataix, llegaron otros dos de Wojtala para poner tablas de nuevo. Intercambiaron aciertos Prieto y Wojtala, pero aparecía Gatling para poner el 24-26 en el luminoso. Lo empató la murciana Laura Gil desde el tiro libre y, tras una canasta de Lou López, llegaron siete puntos de las locales que situaron la renta local en cinco tantos a falta de un minuto para el descanso. Lo paró David Muñoz, que sustituyó a Canut, tras dos tiros libres de Gatling que pusieron el final del cuarto cuesta arriba (35-28 en el marcador).

Velocidad y verticalidad

Se reanudó el choque con una canasta de Walker que precedió a dos aciertos consecutivos de Robbi Ryan. La norteamericana seguía lastrando la defensa jairista gracias a su velocidad y verticalidad al aro, elevando la diferencia a diez puntos tras dos minutos de juego. Apareció López para recortar la renta local, pero rápidamente reaccionó Gatling haciéndose fuerte en la zona y poniendo el +13 de nuevo. Las pérdidas lastraban el ataque de un Hozono Global Jairis sin chispa, que volvía a sucumbir ante el acierto de una estelar Ryan. Un triple de Massey cortó la racha local, pero Slocum se sumaba a la fiesta del triple ante un rival impotente. Lo seguía intentando Mataix con un triple a falta de noventa segundos. Pero otro triple de Ryan y otra anotación de Slocum puso un +15 casi certero (60-45).

Ryan, insaciable

El último asalto comenzó, otra vez, con canasta de Ryan, pero apareció Aina Ayuso para tirar de carácter y anotar. Tras un intercambio de aciertos en la zona entre Gatling y Vonleh, apareció de nuevo Ayuso para reducir la renta local a 11 puntos. La capitana reducía la renta psicológica de los diez puntos gracias a un espectacular 2+1 que daba paso al ecuador del cuarto, pero Gatling volvía a poner el +10 con una canasta bajo el aro. Un triple de López Sénéchal entró como una bocanada de aire para los intereses del conjunto murciano y, tras dos tiros libres de Gil, seis puntos consecutivos de Gatling para sentenciar el encuentro a falta de minuto y medio (75-61). Toca pasar página, pensar en la liga y esperar rival.