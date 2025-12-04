La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aaronette Vonleh, Jasmine Walker y Txell Alarcón buscan animarse entre ellas mismas. Vicente Vicéns/ AGM
Baloncesto

Otro cruel final para el Hozono Jairis, esta vez ante el Girona y el talento de Jocyte

Las de Alcantarilla tuvieron a tiro al líder, pero recibieron un parcial de 0-12 en un último minuto y medio con errores clave

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:09

El baloncesto es un deporte de detalles. Unidos al talento de Iyana Martín, que ayer anotó una canasta sobre la bocina para tumbar al Valencia, ... fueron diferenciales para que la victoria escapara el domingo pasado de Alcantarilla en la visita del Avenida. Y anoche, en el recibimiento de otro 'coco', el líder Girona, lo volvieron a ser. Tanto, que en lo que había estado siendo un gran partido de poder a poder, el Hozono Jairis, dirigido por David Muñoz, asistente de un Bernat Canut que acaba de ser padre, llegó más fresco y con terreno de ventaja sobre el mejor equipo a día de hoy de la Liga Femenina Endesa (67-60, minuto 37). Pero, desde la quinta falta de Aaronette Vonleh, el Hozono Jairis se desinfló, el Girona mató desde el rebote ofensivo y el virtuosismo de la perla lituana de 20 años Juste Jocyte desequilibró. Otra vez ante un grande, y otra vez con una joven estrella tomando el mando.

