Otro cruel final para el Hozono Jairis, esta vez ante el Girona y el talento de Jocyte

El baloncesto es un deporte de detalles. Unidos al talento de Iyana Martín, que ayer anotó una canasta sobre la bocina para tumbar al Valencia, ... fueron diferenciales para que la victoria escapara el domingo pasado de Alcantarilla en la visita del Avenida. Y anoche, en el recibimiento de otro 'coco', el líder Girona, lo volvieron a ser. Tanto, que en lo que había estado siendo un gran partido de poder a poder, el Hozono Jairis, dirigido por David Muñoz, asistente de un Bernat Canut que acaba de ser padre, llegó más fresco y con terreno de ventaja sobre el mejor equipo a día de hoy de la Liga Femenina Endesa (67-60, minuto 37). Pero, desde la quinta falta de Aaronette Vonleh, el Hozono Jairis se desinfló, el Girona mató desde el rebote ofensivo y el virtuosismo de la perla lituana de 20 años Juste Jocyte desequilibró. Otra vez ante un grande, y otra vez con una joven estrella tomando el mando.

Hozono Jairis Ayuso (12), Alarcón (6), López-Sénéchal (15), Walker (0) y Vonleh (18) -5i- Prieto (9), López, Mataix (9), Ekh (0), Alguacil (0), Massey (2) y Chery. 71 - 77 Spar Girona Holm (10), Jocyte (12), Carter (0), Amihere (16) y Coulibaly (20) -5i- Quevedo, Canella (4), Guerrero (2), Pendande (4), López (9) y Ribas. Parciales: 16-14, 20-18 (36-37), 19-15 (55-52) y 16-25 (71-77).

Árbitros: Zafra, Garvín y Arresa.

Incidencias: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, unos 700 espectadores.

El suyo fue el nombre propio del partido, pese a la más impresionante hoja estadística de Coulibaly, porque suyo fue el momento que lo cambió todo. Tras una gran defensa sobre una Amihere sin bote, una Vonleh que venía haciendo un partidazo cometió el peor error con una falta que le expulsaba. Quedaba un minuto y medio y su equipo mandaba 71-65. Amihere perdonó el segundo tiro libre, pero el rebote fue suyo y asistió a Jocyte para un triple que helaba la sangre. En la siguiente jugada, un nervioso Jairis no escogió bien, Massey falló desde seis metros, y el rechace cayó en manos lituanas. Ahora, la asesina con cara de bebé, como se hace llamar, quebraba la zona para, con todas las ayudas sobre ella, y toda la tranquilidad del mundo, asistir para el triple de Holm. Menos de un minuto, dos jugadas, siete puntos y remontada (71-72, 46 segundos).

Ayuso es humana

Tras tiempo muerto, de nuevo el Jairis se vio con problemas para hacer funcionar lo planteado, terminando con tiro de Ayuso desde el mismo sitio que el anterior de Massey, pero esta vez recibiendo falta. Sin embargo, la gran estrella aurinegra, salvadora de tantos días, fallaría dos tiros libres que valían el empate o ponerse por delante. Amihere volvería ser objeto de falta, volvería a fallar su segundo tiro... y, para colmo de males, el rebote volvía ser para el Girona. Y el balón volvía a manos de Jocyte, que iba a la línea de personal para meter los dos.

Todo el Fausto se echaba las manos a la cabeza. Ver para creer, pero el triunfo volvía a ser esquivo para un Hozono Jairis que suma más derrotas (5) que victorias (4), pero que se mantiene en puestos de Copa de la Reina, liderando desde la séptima posición un quíntuple empate.

Fichaje y debut en el mismo día para la francotiradora Matilda Ekh

Le ha costado al Hozono Jairis encontrar a su mirlo blanco que diera un soplo de aire fresco al grupo en un irregular comienzo de temporada marcado por las lesiones. Tagliamento, máxima anotadora nacional de la pasada liga italiana, se fracturó un dedo en pretemporada, pasó por quirófano y club y jugadora acordaron que siguiera recuperándose en Brescia. Chery, llegada del Estrella Roja, cayó lesionada de la rodilla al poco de llegar y han pasado tres semanas hasta más fichajes.

Procedente de la Euroliga

Ayer, apenas unos días después de la rescisión de Andrijana Cvitkovic, y en el mismo día en que Chery volvía a ser inscrita en el acta (no llegó a jugar), el Hozono Jairis anunciaba la contratación de Matilda Ekh, internacional sueca de 23 años que viene de jugar la primera fase de la Euroliga con el polaco Gdynia, eliminado en primera fase, pero en el que la nueva alero aurinegra se lució con un 47,8% de acierto en triples para 7,2 puntos por partido. Su fichaje fue anunciado a las 14.30, llegó al Fausto vestida de calle y con los dos equipos calentando y, cuando quedaba un minuto y medio para el descanso, dejó un tan curioso, como anecdótico debut.