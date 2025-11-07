Aina Ayuso guía al Hozono Jairis a su tercer triunfo

El Hozono Jairis redondeó anoche una gran semana con un triunfo liguero en la pista del Gernika Bizkaia tras la cosechada el miércoles en EuroCup ... ante el Namur. Aina Ayuso guió a las de Bernat Canut hacia su tercer triunfo liguero, ese que se les atragantaba en las últimas jornadas.

El choque comenzaba con ambos conjuntos acumulando pérdidas y faltas y, tras un triple de Olaeta, otra pérdida de las alcantarilleras desembocaba en canasta de Bessoir. Anotaba López Sénéchal dos canastas consecutivas para empatar el partido tras cuatro minutos de acción, pero aparecía Olaeta para volver a adelantar a las suyas. Salió Vonleh con acierto y apretó el marcador. El Gernika aprovechó la movilidad de sus interiores para sacar ventajas en la zona jairista, elevando la distancia a siete puntos desde la línea de personal. Pero tras una gran defensa de Mataix, llegaba un triple de Prieto que dejaba la diferencia en dos puntos. 21-19 al final del primer cuarto.

Vonleh dio inicio al segundo periodo con dos canastas bajo el aro. Tras un intercambio de tiros libres, llegó un 2+1 de una Adams que aprovechó su superioridad física contra su par. Una gran acción individual de Prieto ponía el 30-30 en el luminoso al ecuador del cuarto y, tras una gran defensa del conjunto jairista, un triple de la escolta sevillana hizo que las de Bernat Canut se pusieran por delante. Ayuso sacó la calidad a pasear para poner el +5 y Massey se hizo fuerte en defensa para llegar al descanso 37-42.

Massey, un muro

En la reanudación intercambiaron aciertos ambos conjuntos. Ayuso hizo reaccionar al Jairis tras unos instantes dubitativo, pero Jankovic castigaba en el aro y puso por delante a las locales. El acierto de Mataix desde la línea de tres y el trabajo de Massey reactivó a las de Bernat Canut, que se marcharon al último cuarto 54-57 en el marcador.

El acierto de Jankovic seguía haciendo daño a las visitantes, reduciendo la diferencia a un punto con siete minutos por disputar. Atacaba Ayuso el aro con acierto, pero Jankovic continuaba con su festival anotador. Pero la catalana se puso el traje de superheroína, en modo asistente y certera en la anotación, para que el triunfo viajase a Alcantarilla.