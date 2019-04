Denuncian la falta de una federación de deportes de discapacitados físicos en la Región El UCAM Murcia BSR, equipo de baloncesto en silla de ruedas, y Rafael Andreu (a la derecha del alcalde de Murcia, José Ballesta) reciben una placa por parte del Ayuntamiento, en una imagen de archivo. / R. A. Rafael Andreu, nadador paralímpico, señala que los integrantes de este colectivo llevan un año sin asociación después de que dimitiera la presidenta. La Comunidad, por su parte, se ampara a la Ley del Deporte de 2015 FERNANDO PERALS Murcia Martes, 16 abril 2019, 18:54

Los deportistas con discapacidad física de la Región de Murcia denuncian la falta de una federación que les apoye en sus prácticas tras la desaparición de la organización hace un año. Rafael Andreu, exnadador paralímpico nacido en Murcia, ejerce de portavoz para expresar sus quejas y peticiones. «A principios de 2018, la presidenta de la Federación de Discapacitados Físicos de la Región, Ascensión, dimitió y desapareció este organismo. Desde entonces llevamos una lucha continua para que amparen a este colectivo», asegura Rafael.

El exdeportista quiso que continuara la entidad y se presentó como opción para presidir esta institución. La respuesta de la Comunidad fue que, ya que tras la Ley del Deporte de 2015, no se puede tener una federación única de discapacitados físicos, debe existir una entidad que reúna a todos: «Nos quieren unir con los discapacitados intelectuales y no tenemos nada que ver. Estamos en 2019 y seguimos sin un organismo que nos ayude».

Rafael señala que existen numerosos deportistas y clubes que necesitan una organización para llevar a cabo su trabajo. «Pedimos continuar con el organismo que había antes o que cambien los estatutos de la Federación para Personas con Discapacidad Intelectual para que nos incluyan en una rama propia para nuestro colectivo. Queremos tener voz y voto en la Federación», solicita.

El exnadador denuncia que desde la Dirección General de Deportes de la Región tan solo ha recibido pegas. «Llevo seis meses escuchando 'noes' desde la Comunidad. Ahora parece que han aparecido unos estatutos pero no me lo creo. Rafael relata que existen personas con discapacidad física que se encuentran sin entidad y sin ayudas; otros que se han adherido a la valenciana, y padres que se están gastando mucho dinero para que los chicos puedan competir. «Hay deportistas indefensos y es momento de denunciarlo porque llevamos mucho tiempo sin solución», asegura.

Además, el que se erigiera como candidato a presidir el organismo que apoye a este grupo denuncia también que en la Región «una persona de este colectivo tiene que tener 65% de discapacidad para obtener el descuento en la utilización de cualquier instalación deportiva, cuando en el resto de comunidades autónomas basta con tener un 33%».

La Comunidad se ampara en la Ley del Deporte de 2015

La Dirección General de Deportes de la Región de Murcia, a través del jefe de la Unidad de Inspección, Aníbal Torregrosa, salió al paso de la denuncia de Rafael Andreu. Aseguró que el año pasado no solo dimitió la presidenta de la Federación de Deportes de Discapacitados Físicos de la Región, sino que lo hizo también toda la Asamblea General. Además, señalan que en el momento que esto ocurrió solo había un club adherido a este organismo y no sé podía hacer elecciones ni elegir presidente al no haber Asamblea.

«La Ley del Deporte del 2015 señala que las propias federaciones de cada deporte deben crear una sección para los discapacitados de cada especialidad (fútbol, baloncesto, tenis...). Algunas lo han hecho y otras no. Hay deportes específicos que no se pueden incluir. La Ley prevé que exista una federación que una a los discapacitados intelectuales y físicos. Nosotros propusimos una unión y unos estatutos para que ellos se organizaran, esa fue nuestra labor», relata Aníbal.

Torregrosa apunta que desde la Comunidad no se puede nombrar presidente a nadie porque es labor de los estamentos de cada deporte. «Rafael quiere dos federaciones y eso no lo permite la Ley del Deporte de 2015, que exige una sola. Desde la entidad de discapacitados intelectuales han presentado un borrador de los estatutos y ellos no han dado respuesta».

En este momento, desde la Dirección General de Deportes anuncian que se encuentran en fase de crear una Federación de Deporte Adaptado. «Se están preparando unos estatutos que regulen este organismo. Vamos a elaborar todo lo necesario para que entre estos dos colectivos decidan y organicen como ellos consideren oportuno las tareas que van a llevar a cabo», finalizó.