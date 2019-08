Ciclismo La Vuelta rejuvenece a Valverde Valverde aprieta los dientes en el último esfuerzo para ganar a Roglic en la meta. / AFP Con casi cuarenta años, el eterno murciano bate en el Mas de la Costa a Roglic, López y Quintana y lanza su candidatura al triunfo: «Soy el abuelo, sería la leche», dice J. GÓMEZ PEÑA Llucena Sábado, 31 agosto 2019, 02:11

La ambición no envejece. Y la infancia, si te empeñas, es una cuestión mental. A Alejandro Valverde le preguntaron tras batir a Roglic, López y Quintana en la meta de Mas de la Costa si puede ganar esta Vuelta. «Pero si tengo cuarenta años ya». Y soltó una carcajada. El murciano, campeón del mundo, no caduca. Tiene un secreto: disfruta del ciclismo como cuando era niño. Juega a las bicicletas. En esta Vuelta que queda reducida a los cuatro dorsales que soportaron en paralelo la subida bestia a esta pared de Castellón, Supermán López -nuevo líder con 25 años- y Roglic (29) se enfrentan a un ciclista que parece viejo y no lo es, Quintana (29), y a un viejo con alma de niño, el infinito Valverde (39). «Ganó la Vuelta en 2009, ¿se imagina repetir triunfo ahora?». Al murciano le gusta la pregunta. Rebobina hacia ese recuerdo y suelta: «Soy el abuelo de la Vuelta. Sería la leche, pero, bueno, soy realista». Los niños nunca lo son, prefieren soñar.

Quintana abrió el espejo en el inicio de los cuatro kilómetros, al 12,5% de pendiente, de Mas de la Costa. Solo cuatro rostros aparecieron en el cristal. Eran los mejores y, aun así, subían como si las ruedas estuvieran semienterradas en el hormigón de esta cuesta salvaje. El colombiano metía una y otra vez el cuchillo. «Quería probar a ver cómo iban los rivales», contó. Dijo que esa era la táctica del Movistar. Pareció que con una de sus arrancadas ponía contra las cuerdas a su compañero Valverde. «Que no, que no -aclaró el murciano-. Yo iba regulando. Nairo ha probado para ver si se iba y luego se ha quedado conmigo. Entre él y yo nunca habrá problemas». Supermán López y Roglic no titubearon sobre la lona de cemento.

El Bala se transforma

Y así, juntos, ingresaron en el kilómetro final, igual de exigente. Tras una etapa de bochorno, mil curvas y un ritmo del demonio, los cuatro tenían un nudo en las piernas. Vieron al fondo, tan arriba aún, la pancarta. Treparon. Apenas faltaban 150 metros, eso sí, sobre una escalera. Quintana renunció. Se había gastado. Tampoco López llevaba pólvora. Roglic, sí. Pero esos 150 metros eran la enorme distancia que había entre lo que quería y lo que podía. Valverde le tomó la delantera. Mariscal el Bala. «Alejandro se transforma cuando ve una meta», apuntó Quintana. Así es. Al oler la meta se siente como un chaval con la nariz pegada a un escaparate lleno de juguetes. Y mira que el ciclismo le ha dado premios al actual campeón del mundo. Pero nunca la carta a los Reyes Magos es demasiado larga.

El murciano ganó con Roglic a rueda. El ciclismo conoce bien esa sonrisa. Suma 127 victorias. López es el líder, con 6 segundos sobre Roglic. A Valverde le lleva 16 y a Quintana, 27. De ellos es la Vuelta. Detrás, lejos ya, llegaron Majka, Ion Izagirre, Pogacar, Aru, Óscar Rodríguez... Así lo impuso el Movistar.

A 50 kilómetros de Mas de la Costa, al equipo español se le alegraron las piernas. La tropa de Valverde y Quintana puso el tren en marcha. Como si prepararan una matanza. El maillot arcoíris de campeón del mundo lucía sobre el cuerpo chupado del murciano, que anda harto de que le pregunten si es el líder del equipo. «Que si Nairo, que si yo... Somos un equipo. Lo que tenemos que hacer es no estorbarnos», zanjó. Además, en el ciclismo la jerarquía la fija la carretera. La pared de Mas de la Costa se estira durante cuatro kilómetros. Es un lugar perfecto para que el sufrimiento de las piernas arrugue los rostros de todos menos uno, el vencedor, el que sonríe en la foto.

El interior de Castellón desmiente a los folletos turísticos, que solo presumen de sus playas. Es una sierra bruta, con recuerdos de tantas guerras, con la dentadura carcomida de mil almenas. Y en agosto todo lo baña una luz corrosiva. A los diez fugados, la noticia de que por detrás venía el ferrocarril del Movistar les hizo torcer el gesto. Era un grupo de nivel, con Gilbert, Marczynski, los Henao, Rossetto, Jauregui, Brabilla, Storer y Cyril Barthe.

A 37 kilómetros del final, el Education First confirmó su gafe. Un día antes había perdido a Urán, ingresado en cuidados intensivos por una perforación pulmonar, y Carthy por caída. Durante la etapa se bajó Van Garderen, que trató sin éxito de seguir adelante con un dedo de la mano partido. Al conjunto americano solo le quedan cinco dorsales, entre ellos, Owen y el joven Higuita, que en ese kilómetro 37 se tuvieron que arrimar a la cuneta. El joven colombiano había pinchado. Mal momento, con la carrera alocada. Owen y él se miraron como los condenados ante el pelotón... de fusilamiento. La suerte no pacta con nadie.

Los siguientes desafortunados fueron los escapados. Gilbert y Henao, los últimos que aguantaban, se clavaron en la rampa inicial de Mas de la Costa, donde Valverde se iba a someter a otra cura de rejuvenecimiento que le puso a la altura de su compañero Quintana y de dos rivales a los que saca más de una década como López y Roglic. El dúo del Movistar carga con el cansancio del reciente Tour. Supermán y el esloveno vienen del Giro de mayo, más frescos. Y son, además, más jóvenes. ¿Seguro? «Pues la verdad es que no he perdido nivel con el paso de los años», se extrañaba el murciano. «Me sorprendo a mí mismo».