Ciclismo | La Vuelta a España La Vuelta a España menos murciana de los últimos años Luisle, en una sesión de recuperación de su lesión en las costillas en su casa. / l.l. Sánchez Las caídas lastran a los ciclistas de la Región, que solo tendrá a Valverde en la carrera FERNANDO PERALS Murcia Sábado, 18 agosto 2018, 01:44

La Vuelta a España 2018 está al caer. El sábado 25 de agosto dará comienzo la 73ª edición de la competición, que recorrerá el país hasta el 16 de septiembre a través de 21 etapas. La prueba pasará por Murcia los dos últimos días del mes de agosto, ya que la sexta etapa acabará en San Javier y la siguiente empezará en Puerto Lumbreras. Eso sí, será una Vuelta huérfana o casi de murcianos, porque este año habrá menos representación regional que nunca. Tan solo el eterno Alejandro Valverde correrá la competición. Y es que el muleño Luis León Sánchez continúa recuperándose de su lesión de costillas y codo sufrida en el pasado Tour, el ciezano José Joaquín Rojas no se ha restablecido a tiempo de la caída sufrida en la prueba francesa y Rubén Fernández tampoco estará.

Al menos, Luisle se encuentra cada vez mejor: «Va todo muy bien. La rehabilitación y la operación han ido geniales y estoy muy contento. Está siendo una recuperación lenta pero muy positiva, y ya he salido a pasear en bici, pero no tengo fecha de vuelta», dijo ayer a 'La Verdad'.

El muleño no está acostumbrado a tener que parar y eso es lo que peor está llevando: «Me costó asimilar la lesión, ya que es la primera vez que sufro una caída tan grave y que entro al quirófano. Está siendo un proceso lento pero intento llevarlo lo mejor posible. La familia está siendo un gran apoyo». El corredor no sabe cuándo volverá a competir y lo más probable es que este 2018 haya acabado para él: «Hasta el año que viene, en principio, es muy difícil que vuelva a correr. Estoy centrado en la recuperación y en ir con tranquilidad, pero soy ambicioso. Tal y como está yendo la recuperación, podría intentar competir en octubre o en la última carrera del año, pero es complicado».

Solo en la preselección

Rojas será otra ausencia destacada en la Vuelta. Tras abandonar el Tour por una dura caída, no le ha dado tiempo a recuperar su mejor nivel para entrar en la alineación del Movistar para la prueba española. El corredor, de 33 años, no se encuentra en las mejores condiciones para la competición que arrancará el sábado 25: «Tuve una fisura de dos costillas y una fractura de esternón. Estoy al 70%. No he entrenado todo lo que me hubiera gustado y ahora mismo mi nivel no es el mejor. No creo que esté. Estoy en la preselección, pero no entraré en la elección final».

Como hombre importante de su equipo y escudero de Valverde en numerosas pruebas, valoró ayer el papel que puede realizar este en la competición: «Alejandro es capaz de lo mejor. Se tomará la Vuelta como una preparación para el Mundial. Seguro que consigue alguna victoria de etapa». Rojas confesó que en los últimos días se ha subido a la bicicleta, pero ha encontrado sensaciones negativas. En el horizonte del de Cieza está el Campeonato del Mundo de final de septiembre: «He competido en la Vuelta a Burgos pero no me sentía a mi nivel, estaba fuera de forma, y espero estar mejor para el mes que viene. El objetivo principal es recuperarme y volver a estar al 100%. Intentaré correr en el Tour de Inglaterra de la primera semana de septiembre para poder ganar una plaza para el Mundial junto a Alejandro Valverde».