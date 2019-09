Ciclismo | Vuelta a España Valverde acaba «encantadísimo con este podio» en la Vuelta Alejandro Valverde, este sábado, a su llegada a meta como segundo de la penúltima etapa de la Vuelta. / EFE «Ganar alguna etapa sí esperaba, pero con un segundo puesto no soñaba ni de lejos. Así que fenomenal», admitió el murciano tras la penúltima etapa EFE Sábado, 14 septiembre 2019, 19:39

Alejandro Valverde confesó, tras defender la segunda plaza de la clasificación general en la penúltima etapa, que acaba «encantadísimo con el podio» logrado en la Vuelta 2019. «Es un podio que ni mucho menos esperaba. Ganar alguna etapa sí esperaba, pero con un segundo puesto no soñaba ni de lejos. Así que fenomenal. Estoy encantadísimo por este podio porque ni mucho menos lo esperaba», celebró el murciano.

Valverde desveló que tuvo problemas de «referencias» en la etapa y que fue «el público» que estaba a los lados de la carretera los que le informaban de que tenía que apretar. «No tenía referencias, no oía nada y no sabía nada, se me ha debido cambiar la emisora y le he preguntado a Ion Izagirre. Ha sido el publico el que me decía que estaba a dos minutos y que tenía que ir a tope y al final he ido a tope a tope hasta arriba», aseguró.

En ese sentido, reconoció que en «algún momento» llegó «a pensar» en que peligraba el segundo puesto, que al final mantuvo por solo 22 segundos tras el ataque del vencedor de la etapa y tercero al final. Un Tadej Pogacar que «atacó en el puerto (el de Peña Negra) y se fue muy fuerte». El campeón del mundo se mostró «agradecido» al trabajo del equipo, de compañeros como «Nairo (Quintana) y (Marc) Soler, que lo han dado todo».

Y acabó contrariado por la pérdida de Quintana de la tercera posición final. «Hemos intentado defender las dos posiciones, pero el tercero no ha podido ser. Aún así ha sido una buena carrera para nosotros, un segundo puesto, la clasificación por equipos y además dos etapas», destacó. Sobre las declaraciones del sábado en las que Miguel Ángel López criticó a Movistar y a él personalmente, Valverde dijo que «en ningún momento» faltó «al respeto» al colombiano y que no le convencen demasiado las «disculpas» de Supermán este viernes por Twitter.

«No hemos tenido tiempo de hablar mucho y él dice que fue en caliente, pero ya estaba cambiado. Aunque no quiero entrar en polémicas», zanjó. Ya de cara al Mundial de dentro de dos semanas, explicó que este año acabó «mejor» la Vuelta que el año pasado, que ganó «un kilo y medio» de peso en las tres últimas semanas y que intentará aprovechar la «nueva oportunidad» que se le presenta.

Valverde adumió que ganar el Mundial en Yorkshire (Reino Unido) será difícil porque es una carrera más abierta que la que le dio el arcoiris en 2018. Sin embargo, se mostró animado porque ve que España tiene «una gran selección» para respaldarle. «Llego bien, tenemos un gran selección y vamos a ir disfrutar, como el año pasado», avanzó, también sorprendido por las felicitaciones recibidas al acabar la etapa. «Parece que he ganado yo la Vuelta», se congratuló.