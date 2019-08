Ciclismo Valverde: «Soy el abuelo de la Vuelta. Ganarla sería la leche» Alejandro Valverde celebrando la victoria en el podio. / Jose Jordan / AFP El ciclista murciano resalta que la igualdad es «máxima» aunque sigue considerando que Primoz Roglic es «el favorito número uno» EFE Viernes, 30 agosto 2019, 18:33

El ciclista murciano Alejandro Valverde (Movistar), campeón del mundo y vencedor este viernes de la séptima etapa de la Vuelta a España, recordó que tiene casi 40 años y es «el abuelo del pelotón», y reconoció que volver a ganar esta carrera «diez años después sería la leche».

«Doy las gracias al equipo, que ha trabajado toda la etapa fenomenal. La verdad es que no me veía ganando hoy», dijo tras anotarse su duodécima victoria de etapa en la Vuelta a España. Valverde se mostró «muy contento» por lograr este triunfo luciendo el maillot arcoíris de campeón del mundo en un año que está siendo «muy bueno» para él. «Conseguir una etapa en esta Vuelta así es una alegría tremenda», añadió.

Sobre la actuación de su compañero colombiano Nairo Quintana destacó que no tenían «que callar bocas» y que lo que hizo en esta séptima jornada fue «con dos cojones». «Estamos delante, llevamos dos etapas, una para cada uno, y no se puede pedir más», sentenció. No obstante, insistió en que a pesar de su victoria tanto Quintana como él siguen siendo los portadores de los galones en la formación telefónica. «He ganado porque era el más rápido, pero Nairo está fenomenal», aseguró.

Por ello, quiso recordar que lo que algunos criticaron de su ascensión en la quinta etapa en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, cuando Quintana pasó unos momentos de crisis y se quedó, lo hizo para «no perder segundos con Miguel Ángel López», que había atacado. «Si hubiésemos estado juntos», con Primoz Roglic, «no me habría movido», señaló. Además explicó que en esta séptima etapa los intentos de ataque de su compañero de equipo cuando rodaban junto al nuevo líder Miguel Ángel López (Astana) y Primoz Roglic (Jumbo-Visma) eran para «recortar diferencias con ellos en la general».

Valverde insistió en que la subida al Mas de la Costa es «durísima» y resaltó que la igualdad que hay en este cuarteto «es máxima», aunque sigue considerando que Primoz Roglic es «el favorito número uno» porque «en la crono es el mejor». De la ascensión, explicó: «A mi ritmo sabía que era el más rápido de los cuatro». Valverde desveló que con Quintana ha hablado para que «no se desenganche de la carrera» porque está delante y puede tener sus opciones.