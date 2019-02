Ciclismo | Tour de los Emiratos Valverde: «Mi primer triunfo con el maillot arcoíris sería histórico» Alejandro Valverde, tras finalizar la 70 edición de la Volta a la Comunitat Valenciana. / Manuel Bruque / EFE «Después de dos segundos puestos en Murcia y Valencia llego bien», asegura el ciclista murciano antes de embarcarse en el Tour de los Emiratos, que comienza este domingo EFE Murcia Sábado, 23 febrero 2019, 17:01

Alejandro Valverde (Movistar) saldrá «a darlo todo para tratar de ganar» en el Tour de los Emiratos que comienza este domingo en Abu Dabi, lo que sería un triunfo histórico al tratarse del primero en una prueba del World Tour con el maillot arcoiris de campeón mundial. Aunque el ciclista murciano, de 38 años, tendrá rivales de entidad, como el holandés Tom Dumoulin o el italiano Vincenzo Nibali, llega a Abu Dabi, donde ganó el Tour de 2018, con ganas de volver a la senda de las victorias.

«Después de dos segundos puestos en Murcia y Valencia llego bien, en buenas condiciones y sensaciones para tratar de darlo todo e intentar ganar. Sé que será difícil porque los rivales son fuertes, pero hay montaña, tendré mis opciones y espero aprovecharlas», dijo a EFE Alejandro Valverde en el Museo del Louvre de Abu Dabi, donde comparecieron las estrellas de la carrera.

Valverde regresa a una prueba talismán, pues en 2018 ganó el Tour de Abu Dabi y esa temporada la remató con el título mundial. Un dato que el murciano no olvida. «Es una carrera muy bonita, aquí te aseguras el buen tiempo, y además es importante porque une el Tour de Dubai y Abu Dabi. El recorrido es interesante, tiene dos días de montaña, un final exigente y cada vez que he venido me he sentido a gusto. La verdad es que el año pasado me dio suerte y estoy contento de volver este año».

De momento, Valverde se ha tenido que conformar con segundos puestos, pero su ambición innata le propone buscar la victoria en la general, y si no, «trataría de buscar una etapa». «Un triunfo con el maillot arcoíris sería histórico, sería la primera como campeón mundial. Si lo logro ahora, en una prueba del Wolrd Tour, mejor».

Valverde avisó de la trascendencia de la crono por equipos inicial, donde Movistar «tratará de no perder mucho tiempo para que no se alejen los rivales de la general». y señaló las etapas de montaña, es especial la del viernes con final en Jebel Jais. «Es una subida que no es muy dura, pero se hace interminable, es muy larga, tendrá que ver el viento, si viene a favor o en contra. Puede marcar algunas diferencias».

Sobre sus rivales, Valverde advirtió de que aparte de Dumoulin y Nibali, hay otros corredores que llegan en buena forma. «Dumoulin y Nibali no estarán mal. pero es su primera competición y se probarán. Les puede faltar ritmo, aunque con los entrenamientos que hacemos eso ya no se nota tanto. Hay otros nombres, como Dani Martin, Gorka Izagirre o Moscon que pueden dar que hablar».

En su año de gloria vestido con el arcoìris, Valverde comentó el honor de llevar esa prenda, aunque a veces exija cierta incomodidad. «Al final tienes que atender muchos eventos y compaginarlos con los entrenamientos, pero bueno, todo esto me pilla con edad avanzada y trato de disfrutar porque es un momento único».

Encantado por competir en un país exótico para el ciclismo, Valverde se mostró encantado con la afición de los emiratos, aunque «no tenga nada que ver con el ambiente de Europa u otros países». «Cada carrera ya es una victoria para mi. No creo en la maldición del maillot arcoíris, pero espero ganar ya».