Valverde, un seleccionador que entrena como un ciclista más

La selección española de ciclismo nunca ha tenido como seleccionador a una leyenda como Alejandro Valverde. Y estos días, en la concentración previa al Mundial ... de Ruanda que este domingo concluye con la prueba en ruta, los ciclistas que el 'Bala' tiene a su cargo han flipado con su sensacional estado de forma. A sus 45 años, el murciano sigue estando finísimo. «Sigo entrenando casi el mismo volumen de kilómetros que en mi época como ciclista profesional, unos 30.000 anuales. Me sigo cuidando mucho y creo que debo estar un kilo por encima del último año en el que competía en el World Tour», confesaba el de Las Lumbreras en los medios de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Además, Valverde es el primer responsable del equipo nacional que diseña estrategias y comparte las sesiones de entrenamiento junto a sus seleccionados y, no solo eso, sino que incluso marca el ritmo. Ha sucedido estos días en la sierra madrileña, donde los miembros de la selección han preparado la carrera de este domingo, en la que el alicantino Juan Ayuso parte como principal baza para lograr una medalla.

Roger Adriá, ciclista catalán del Red Bull-Bora, es uno de los que trabajará para que Ayuso pueda estar en la pelea final con Pogacar, Evenepoel y compañía. Y agradece mucho estar a las órdenes de alguien con la sabiduría y la experiencia de Valverde: «Se trata de un ciclista que ha ganado el Mundial de ciclismo y no hace tanto. Es una leyenda de nuestro deporte y sinceramente es extraño estar a su lado como seleccionador, sabiendo que hasta hace poco estaba en la carretera. Algunos han compartido equipó con él y le han humanizado, pero yo no lo he hecho, pues para mí es un mito. Sigo viéndolo como un mito», reconoció.

Adriá contó cómo el seleccionador lleva a sus pupilos con la lengua fuera en cada entrenamiento: «Entrenas con él y alucinas porque con 45 años está muy en forma. Hoy [por el martes] ha hecho un par de cambios de ritmo en los puertos y asusta un poco. Yo no me he querido medir con él porque seguramente saldría malparado», admitió.

Valverde, por su parte, tiene muchas esperanzas depositas en Juan Ayuso. «Él no firma la plata. Ni yo tampoco. Es un Mundial de más de siete horas, con altitud entre 1.300 y 1.500 metros y con polución que dificulta respirar. Eso lo hará aún más exigente. Creo que acabarán muy pocos, no más de treinta ciclistas. El favorito es Pogacar, pero nosotros llevamos una buena selección y espero que hagamos un buen papel», dijo el murciano.