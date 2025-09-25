La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Valverde, último por la derecha, con los ciclistas que ha convocado. RFEC
Ciclismo

Valverde, un seleccionador que entrena como un ciclista más

Los corredores que el murciano ha citado para el Mundial de este domingo alucinan con su nivel a los 45 años: «si nos medimos con él salimos malparados»

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:02

La selección española de ciclismo nunca ha tenido como seleccionador a una leyenda como Alejandro Valverde. Y estos días, en la concentración previa al Mundial ... de Ruanda que este domingo concluye con la prueba en ruta, los ciclistas que el 'Bala' tiene a su cargo han flipado con su sensacional estado de forma. A sus 45 años, el murciano sigue estando finísimo. «Sigo entrenando casi el mismo volumen de kilómetros que en mi época como ciclista profesional, unos 30.000 anuales. Me sigo cuidando mucho y creo que debo estar un kilo por encima del último año en el que competía en el World Tour», confesaba el de Las Lumbreras en los medios de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

