TOUR DE ABU DABI Valverde, cortado por una caída, cede 3 segundos Alejandro Valverde, en la etapa de ayer. / afp C. TORRES. Jueves, 28 febrero 2019, 10:17

El ciclista australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) ganó ayer la cuarta etapa del Tour de Abu Dabi, en la que el esloveno Primoz Roglic (Jumho) mantuvo el liderato y el murciano Alejandro Valverde, cortado por una caída, cedió 3 segundos pero sigue segundo, ahora a 21 segundos. «Me encontraba bien, pero hubo una caída delante de nosotros que me frenó, no me fui al suelo por poco, y luego nos tocó hacer un esfuerzo extra para llegar adelante», dijo Valverde en la meta.