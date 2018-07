Valverde confirma que irá a la Vuelta Los espectadores animan a Valverde, el sábado, durante la crono. / EFE El murciano estará en Málaga, «aunque correré pensando en el Mundial», dice EFE Ezpeleta Domingo, 29 julio 2018, 11:40

El murciano Alejandro Valverde (Movistar) confirmó el sábado, al finalizar la contrarreloj de Espelette del Tour, que la intención de su equipo es repetir en la Vuelta a España con tres líderes, él mismo, el alavés Mikel Landa y el colombiano Nairo Quintana. «Vamos a ir los tres a la Vuelta, aunque ya se ha visto que los dos líderes eran ellos porque yo he atacado desde lejos y me he dejado todo», dijo. El de Las Lumbreras también desveló que a la salida de Málaga de la Vuelta 2018 irá «pensando en el Mundial», que se disputará en la localidad austríaca de Innsbruck.

Sobre su rendimiento en la contrarreloj apuntó que intentó «ir rápido, pero había varias zonas en las que la bajada estaba mojada y perdí algunos segundos, pero estaba bien y con ganas».

Para Valverde el Tour 2018 fue «bonito, rápido y bien controlado por el Sky, como está pasando los últimos años. En el Movistar intentamos romper la carrera en las etapas de montaña y se ha hecho todo lo que se ha podido, pero ha sido imposible».

En el aspecto personal valoró positivamente el trabajo que le tocó hacer en una temporada en la que ya suma once victorias con 38 años que tiene y tras un Tour en el que «me he divertido, he sufrido y en el que ha habido un poco de todo. Vamos a ganar la clasificación por equipos y es genial».

El corredor murciano completó el sábado una buena contrarreloj, en la que acabó 19º, a 1:50 del ganador, Tom Dumoulin. Este domingo llegará a París en el puesto 14º de la general, con 27:26 de diferencia respecto a Geraint Thomas.