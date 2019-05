Ciclismo Valverde, baja para el Giro de Italia porque «hay que hacer caso al cuerpo» El murciano Alejandro Valverde. / afp LA VERDAD MURCIA Sábado, 4 mayo 2019, 01:56

Se confirmaron las sospechas de hace unos días y el murciano Alejandro Valverde no estará en el Giro. El campeón del mundo y uno de los líderes del Movistar sigue con molestias por el edema óseo en el sacro sufrido en su caída mientras entrenaba para la clásica Lieja-Bastoña-Lieja y prefiere no asumir riesgos. Así lo confirmó ayer el Movistar, que anunció que el de Las Lumbreras, uno de sus principales nombres para el 102º Giro de Italia que arrancará el sábado 11 de mayo en Bolonia, no podrá finalmente estar en la ronda transalpina.

También lo confirmó el propio corredor en su cuenta de Twitter: «Una pena no poder acudir finalmente a una gran prueba como el Giro, pero hay que hacer caso al cuerpo y recuperarse al 100% para afrontar lo mejor posible el resto del año. Mucha suerte a mis compañeros en Italia», explicó el campeón del mundo en sus redes sociales. «Valverde seguirá reponiéndose sin correr riesgos para retomar en las próximas semanas su ritmo normal de actividad, y afrontar así con energías renovadas la segunda parte de su campaña 2019», explicó su equipo ayer.

Alejandro Valverde tomó la salida en la pasada Lieja-Bastoña-Lieja, pero abandonó cuando llevaba recorridos 150 kilómetros, al no encontrarse en condiciones.

El campeón del mundo sufre un edema óseo que se hizo en una caída mientras entrenaba

El vigente campeón mundial, que cumplirá esta temporada 39 años, ya ha confirmado que espera retirarse en 2021, tras 19 campañas en el pelotón. «En principio, en el 2021 me retiro, algún año tenía que ser. Haré una temporada más tras los Juegos Olímpicos de Tokio, pero creo que ya está bien. Alguna vez tengo que estar en casa y disfrutar de la familia», señaló hace semanas.