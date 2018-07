Los tres días de gloria de Ismael Ismael Sánchez, ayer, antes de la recepción, con las medallas recién conquistadas. / alfonso durán / agm Tras ganar el Mundial de MTB en máster 30, el murciano se corona también en el Nacional: «Estoy muy feliz», dice FERNANDO PERALS MURCIA Sábado, 28 julio 2018, 00:44

Ismael Sánchez Adán (Corvera, 1988) es un enamorado de la bicicleta y desde su juventud ya dio muestras de lo que podía llegar a ser. Es considerado uno de los mejores 'bikers' en la categoría élite de la Región y del país, pero en los últimos tiempos compite en la modalidad máster. Con un físico privilegiado, este deportista ha demostrado de lo que es capaz los últimos años pero, sobre todo, en los últimos diez días. Tras conseguir la Copa de España Cofidis XCO, el pasado 18 de julio logró la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 'mountain bike' (MTB) en la categoría XCO máster 30A, celebrado en La Massana (Andorra). El murciano dominó la carrera de principio a fin y consiguió el título internacional por el que tanto había trabajado. El propio Sánchez afirma que ha cumplido un sueño: «La verdad es que es un título que he soñado mucho y he preparado a conciencia durante todo el año. Hemos llegado en las mejores condiciones y lo hemos afrontado con mucha fuerza. No sabía el nivel de los rivales extranjeros, pero marqué un buen ritmo e hice la diferencia. Soy campeón del mundo gracias al sacrificio y a la ilusión. Estoy muy feliz».

El torneo fue de una gran exigencia para todos los competidores que se dieron cita en Andorra. El murciano llegó con más de un minuto de distancia con respecto a sus perseguidores, demostrando una gran fortaleza que le llevó al lugar más alto del podio. El campeón del mundo confiesa que la planificación para este Mundial fue verdaderamente dura: «La preparación física, como la de cualquier ciclista, requiere de mucho entrenamiento, preparación, una buena alimentación y, en definitiva, crear un hábito correcto. Se trata de intentar no lesionarte, de despejar la cabeza de problemas y de tener una buena autoestima, puesto que sufrimos mucho tanto en los entrenamientos como en la carrera. Entreno dos o tres horas, más el tiempo de fisio y recuperación. Si trabajas y te dejas todo lo que tienes, al final llega la recompensa».

En datos Categorías Ismael Sánchez ha cosechado títulos en sub 23, élite y máster. Campeón regional Ganador de la Integral de la Cabra en las últimas tres ediciones. Empresario Es gerente de la tienda de bicicletas '33 Bike' en La Unión.

Pero las victorias del corredor de Corvera afincado en La Unión no acaban aquí. Tres días después y, sin apenas descanso, se proclamó de forma increíble ganador del Campeonato de España celebrado en Moralzarzal (Madrid). El 'biker' logró el título que le acreedita como el mejor del país en la modalidad M30 XCO máster.

«Soy campeón del mundo gracias al sacrificio y a la ilusión que he puesto en el empeño»

Ismael Sánchez, engalanado con sus dos recientes medallas de oro, fue recibido ayer por el alcalde de Murcia, José Ballesta, en el Ayuntamiento de la capital de la Región. La sonrisa del corredor reflejaba la satisfacción que sentía tras conseguir, en apenas tres días, ser el mejor del país y del continente.

La afición por la bicicleta le llegó a Sánchez muy temprano, casi como a todos los niños del mundo, pero él continuó encima del sillín y empezó a competir. «Desde bien chiquitito he montado en bici. Llevo más de 10 años compitiendo y he pasado por sub 23, élite y este año me he estrenado en máster y he conseguido nada menos que un Mundial. Estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí».

Además de los logros nacionales e internacionales, Sánchez tiene una empresa de bicicletas con la que intenta promover su amado deporte. Sus próximos objetivos los tiene claros: «Lo principal es mover mi negocio y tener un reconocimiento por lo que soy y lo que he conseguido. Además, quiero seguir mejorando, poder asistir en 2019 al Mundial de Austria y poder revalidar el título».