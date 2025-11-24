El pelotón regional suma piernas frescas para la próxima temporada

Victorias en la Copa de España, podios desde las alturas de Sierra Nevada, fugas televisadas en La Vuelta y un goteo constante de resultados en ... los trazados más exóticos del calendario internacional. El pelotón regional camina hacia el 2026 seguro de sus próximas pedaladas, a rueda de esos últimos logros que sitúan piernas frescas en las líneas de salida del circuito profesional, donde las renovaciones se han generalizado a base de mover vatios con acento de la tierra.

El último en hacerse un hueco ha sido Juan Pedro Lozano (Santomera, 21 años). Tras un año de crecimiento constante con el filial del Caja Rural, donde acumuló podios en Zamora y victorias en el Euskaldun antes de asomarse a la Vuelta a la Región con la selección española, el gregario santomerano ha asegurado su salto al pelotón profesional con el Terengganu Cycling Team, conjunto UCI Continental con calendario mayoritariamente asiático.

LOS NOMBRES PROPIOS Juan Pedro Lozano El ciclista santomerano de 21 años debutará este año como profesional con el Terengganu asiático.

César Pérez Campeón de España sub-23 el curso pasado, el ciclista murciano ha firmado tres años con el Kern Pharma.

José Luis Faura Tras debutar en la Vuelta a España 2025, el pleguero continuará en el Burgos BH por segundo año.

Álvaro García Este 2026 pasará a rodar con el NSN Cycling Team, firma que ha comprado la licencia UCI del Israel.

Las exóticas curvas de Omán, China y Japón ya no le suenan extrañas; el joven ciclista reventó a final de temporada su periodo de prueba como 'stagiaire' en el cuadro profesional malasio. «Pensaba que me iba a costar más adaptarme, todo era muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Al principio todo fue un poco chocante, pero en dos o tres días ya estaba adaptado y muy a gusto», explica Lozano desde el Hondón de las Nieves, donde entrena en solitario con el 2026 como meta.

Su progresión se ha medido a través de su capacidad para adaptarse rápidamente a otra manera de correr «más controlada, con menos caos en el pelotón y un trabajo muy marcado». Ese curro que le aupó hasta terminar el otoño asiático como el mejor joven en el Tour de Huangshan, tercero en Kyushu y séptimo en Salalah; una carta de presentación que le ha valido su regreso a Malasia con contrato profesional por un año debajo del manillar.

«El plan es hacer un curso muy bueno, conseguir buenos resultados y puntos UCI, que ahora mismo es lo que más se valora, para volver a Europa con un equipo ProTour», explica Juan Pedro Lozano sobre su plan en el Terengganu, un equipo con buenas condiciones y calendario. Su 2026 arrancará a mediados de enero con la novedosa Vuelta a la India, antes de encadenar asfaltos entre China, Japón o Turquía.

Caminos cruzados

Ampliar César Pérez rueda en cabeza durante un descenso. Team Finisher

El otro nombre propio es el de César Pérez (Murcia, 20 años). Campeón de la Copa de España sub-23 el curso pasado como líder del filial del Kern Pharma, su dominio del calendario amateur gritaba una oportunidad en el primer plantel del ProTeam navarro, con quien ha firmado su primer contrato profesional por tres temporadas, hasta 2028.

A principios de 2026, Pérez se estrenará 'de facto' en la estructura profesional del cuadro de Orcoyen, donde ya ha rodado este otoño como 'stagiaire' junto a otro murciano, Antonio Jesús Soto (Alcantarilla, 31 años), que seguirá como gregario todoterreno del equipo, pieza habitual en las líneas de salida de clásicas y pruebas como la Vuelta a la Región de Murcia, que este curso volverá a contar con dos etapas, previstas para el 13 y 14 de febrero.

La otra cara de la moneda, el amargo reverso de la pretemporada ciclista murciana, lo ha protagonizado Sergio Geerlings (Granada, 23 años). Tras un 2025 soberbio donde conjugó un doble podio en el Campeonato de España Élite con varias victorias de calado embestido en los colores del Caja Rural Alea, como el GP Primavera Ontur o la crono del Memorial Sanroma, los buenos resultados del contrarrelojista hispano-neerlandés apuntaban al pelotón profesional.

Geerlings, al MTB

Finalmente, como adelantó el periodista regional Antonio Salmerón, las conversaciones de Geerlings para un posible salto a la estructura profesional del Anicolor Tien 21 portugués han quedado en nada.

La oferta desde el pelotón luso comprendía un peaje demasiado elevado, sin sueldo garantizado y con la necesidad de que buena parte de los gastos corrieran por cuenta propia. Sin sitio en el primer plantel del Caja Rural, en busca de talentos más jóvenes que el florecer tardío del murciano, Geerlings ha decidido colgar el maillot de la carretera y abrir una nueva etapa ligada al gravel y el MTB.

Un bloque que aguanta

Ampliar José Luis Faura, el curso pasado, durante un ascenso. Burgos BH

Mientras, la base del pelotón murciano se consolida. El escalador José Luis Faura (Pliego, 25 años) cumplirá su segundo año con el Burgos BH, donde el pasado agosto realizó un gran debut en su primera Vuelta a España, marcada por un virus que asoló las filas del ProTeam español pero donde el ciclista pleguero resistió para mostrarse en fugas y completar su primera gran vuelta entre los 50 mejores clasificados.

Al oeste, Rubén Fernández (Churra, 34 años), prolongará su estancia en el Anicolor Tien 21, equipo referencia del calendario portugués, donde ha encontrado un rol estable para el ocaso de su carrera tras engrosar las filas del Movistar o el Cofidis, entre otros. En clave futuro, Álvaro García (Caravaca, 20 años) pasará a rodar con los colores del NSN Cycling Team, firma del exfutbolista Andrés Iniesta que ha comprado la licencia UCI del Israel, el sonado protagonista extradeportivo de la pasada Vuelta. En su academia desde el año pasado, el escalador recortará distancias con casa al trasladar su sede a Barcelona.

Completa el quinteto continuista José María García Soriano (Mula, 27 años), que encadenará su tercera temporada con el Illes Balears Arabay, estructura UCI Continental que ha confirmado su renovación por otra temporada tras esa intervención quirúrgica que precipitó su pasado final de curso. Así las cosas, el estado de salud del pelotón profesional murciano continúa en ascenso, con la incorporación de cuatro piernas frescas a un elenco que ya suma siete corredores.