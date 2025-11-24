La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Pedro Lozano rueda por Asia como 'stagiere' en el Terengganu malasio este otoño. Terengganu CT
Ciclismo

El pelotón regional suma piernas frescas para la próxima temporada

Los ciclistas Juan Pedro Lozano y César Pérez confirman su llegada al circuito profesional, que contará con hasta siete rodadores de la tierra

Antonio Zomeño

Murcia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:45

Comenta

Victorias en la Copa de España, podios desde las alturas de Sierra Nevada, fugas televisadas en La Vuelta y un goteo constante de resultados en ... los trazados más exóticos del calendario internacional. El pelotón regional camina hacia el 2026 seguro de sus próximas pedaladas, a rueda de esos últimos logros que sitúan piernas frescas en las líneas de salida del circuito profesional, donde las renovaciones se han generalizado a base de mover vatios con acento de la tierra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

