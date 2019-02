CICLISMO Un multitudinario Valverde Team Alejandro Valverde, campeón del mundo de ciclismo en ruta, junto a los corredores del Valverde Team, ayer. / v. t. El equipo que apadrina el campeón del mundo arranca su sexta temporada con más de noventa corredores LA VERDAD Martes, 12 febrero 2019, 02:15

Un nuevo curso arranca para el Valverde Team-Terra Fecundis, el sexto consecutivo desde los inicios del actual proyecto en el año 2014. Un camino en el que, de forma pausada pero continua, se ha crecido hasta construir una de las estructuras de base más numerosas del panorama ciclista nacional. Al amparo del ahora campeón del mundo y de una fiel nómina de patrocinadores y colaboradores, el equipo ha pasado de reunir a unos pocos chicos de escuelas y cadetes a aglutinar más de noventa jóvenes de todas las categorías inferiores.

La principal novedad de cara a este 2019 ha sido la creación de un bloque élite y sub-23 que competirá en las principales pruebas del país y que arrancó este pasado fin de semana su temporada de carretera sumando un importante éxito en la Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia, en la que se impuso el ciclista de Alcantarilla Miguel Ángel Ballesteros. Para celebrar el inicio del nuevo año, el Valverde Team-Terra Fecundis se presentó ayer en las instalaciones de Grupo Terramóvil en Murcia, en un acto que reunió a más de trescientos invitados entre patrocinadores, autoridades, deportistas, familiares y amigos.

Cantidad y calidad

Alejandro Valverde, que el viernes tomará la salida en la Vuelta a Murcia, dijo que «es un placer ver cómo el equipo sigue creciendo en cantidad y calidad temporada tras temporada. Este año, ha nacido el conjunto élite y sub-23 que, además, ha comenzado con victoria. Mejor imposible. Estoy súper contento de ver a tantas personas que apoyan este proyecto del Valverde Team-Terra Fecundis y de ayudar a la buena salud del ciclismo base, ya que es parte fundamental en este deporte. Siempre les sigo y espero que sigan aprendiendo y disfrutando de este deporte».

Mariano Jiménez, director general de Terramóvil, suscribió las palabras del campeón del mundo y añadió: «Yo también fui ciclista y todos los valores que aprendí montando en bicicleta son los que después he aplicado tanto en mi familia como en mi vida laboral: el esfuerzo, el respeto, el compañerismo, apoyarse en el equipo cuando llegan malos momentos, etc. El ciclismo es una escuela de la vida y por eso he querido que esta empresa apueste por un proyecto así, en el que se inculcan todos esos valores a jóvenes de todas las edades».

El mago y 'showman' Javi Martín condujo un acto en el que se recordaron los objetivos principales del proyecto: transmitir los valores del respeto y la educación a través del deporte a los más jóvenes del equipo, utilizando la bicicleta como herramienta de diversión y formación en escuelas. Posteriormente, a partir de cadetes, trabajar con los chicos en su formación como deportistas, poniendo los medios para ayudarles a crecer como ciclistas y formarse paso a paso en una estructura que desde este año da cabida a ciclistas del peldaño élite y sub-23, la antesala al profesionalismo.