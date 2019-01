CICLISMO Alejandro Valverde: «Intentaré revalidar el título de campeón del mundo en Yorkshire» Alejandro Valverde, ayer en Mallorca. / cati cladera / efe El murciano Alejandro Valverde, atracción en la Challenge de Mallorca, estrena hoy en España su maillot arcoíris EFE MALLORCA Jueves, 31 enero 2019, 00:57

Alejandro Valverde (Movistar Team), dijo ayer que uno de sus objetivos para la temporada 2019 es «revalidar el título de campeón del mundo de ciclismo en ruta en Yorkshire (Reino Unido)» el próximo mes de marzo. «Es un recorrido exigente pero no tanto como el de Innsbruck (Austria), e intentaré ganar aunque el abanico de corredores es más amplio y será difícil». El ciclista murciano, de 38 años, formará parte del pelotón que hoy afronta la primera de las cuatro etapas de la Challenge Vuelta a Mallorca.

Será la primera carrera del año en la que Valverde lucirá el maillot arcoíris que distingue a los campeones mundiales de ciclismo en ruta.

«Llevar ese maillot hace que 2019 sea un año totalmente diferente para mí, pero lo afronto cargado de ilusión y con muchas ganas de volver a empezar y nada mejor que hacerlo aquí en Mallorca».

Valverde ha preparado a conciencia su participación en la ronda internacional mallorquina, ya ha ido a conocer el recorrido de la primera etapa, el Trofeo Ses Salines-Puig de Sant Salvador. «La Challenge gana cada año en importancia», dijo el murciano, quien además apuntó el nombre del que considera será uno de sus principales rivales y al que considera favorito para ganar en la isla: el belga Tim Wellens, del Lotto Soudal. «Este año la novedad es la primera etapa bastante exigente. No conocía la subida y me gustó. Nos hizo buen tiempo y las sensaciones no son malas, pero también hay que tener presente a los rivales, sobre todo, uno que cada año está más fuerte Tim Wellens, que será muy difícil de batir».

El campeón del mundo de ciclismo en ruta, considerado el mejor ciclista de la temporada 2018, también se refirió a otros mitos del ciclismo español, como Miguel Induraín y Pedro Delgado. A la pregunta de si se consideraba el mejor ciclista español de todos los tiempos, Valverde respondió: «Ni el mejor ni el peor. No soy quién para decirlo. Para mí Miguel siempre va a ser el mejor, luego está Perico. Cada uno ha dado lo máximo. Miguel y Perico en el Tour, yo en el mundial y con medallas en las clásicas».

Según el líder del Movistar Team el hecho de ser campeón del mundo ha multiplicado los actos a los que es invitado, y por ello, tiene «menos tiempo» para estar arriba de la bicicleta, «aunque a mis años, 38 para 39, si se entrena un poquito menos tampoco pasa nada».