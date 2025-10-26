Exitosa 19ª edición de la Integral de la Cabra

LA VERDAD Murcia Domingo, 26 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

La marcha ciclista Integral de la Cabra celebró este domingo su edición número 19. Una de las mejores pruebas de montaña que se celebran en la Región de Murcia contó, de nuevo, con una nutrida participación de corredores procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia y de diversas localidades de España.

Con salida y meta en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, la carrera transcurrió por sendas y pistas del Parque Regional El Valle Carrascoy hasta completar los 80 kilómetros que la forman. Entre los ciclistas que se dieron cita, destacaron Alejandro Valverde, Luis León Sánchez e Ismael Sánchez Adán, que pulverizaron el récord de la prueba tras rebajarlo a 3 horas y 34 minutos.

La marcha, no competitiva, está organizada por la Asociación Ciclista de Montaña MTB Murcia, e hizo entrega de una medalla a todos los participantes como reconocimiento. La prueba contó con la colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria de Sangonera la Verde, la Facultad de Fisioterapia de la UCAM, la alcaldía de Sangonera la Verde, el Parque Regional El Valle Carrascoy, así como con más de cien voluntarios repartidos a lo largo del recorrido.

