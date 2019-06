Alejandro Valverde: «Correré el Tour, la Vuelta y el Mundial»

Una nueva prueba para los amantes del ciclismo se ha instaurado en Murcia. Se trata de la denominada marcha ciclodeportiva ABUS - Picos de Murcia que este año alcanza su segunda edición y que se disputará el día 28 de septiembre. La prueba fue presentada ayer en El Corte Inglés de Murcia y contó con la presencia de un invitado de excepción: el campeón mundial Alejandro Valverde.

La referida marcha quiso hacer un homenaje al campeón del mundo Alejandro Valverde a pesar de que tampoco este año podrá correrla. «El año pasado me coincidió con el Mundial y este año, el día 28 de septiembre, vuelve a pasar lo mismo, pero si no fuera por eso no me importaría participar porque es un recorrido que conozco bien y tiene el aliciente de subir la Cresta el Gallo», dijo el corredor del Movistar.

El ciclista de Las Lumbreras correrá a final de mes el Campeonato de España de ruta, que se disputa en la Región. «Me gustaría ganar por tercera vez, ya que conozco bien el recorrido y me gusta. A ver si puedo repetir triunfo o, si no, ayudar a que lo haga algún compañero».

Valverde dice que quiere ganar el Nacional que se disputa en Murcia a final de mes: «Conozco bien el recorrido»

Valverde asegura que está totalmente recuperado de la lesión que le impidió estar en el Giro de Italia, «ya que si lo hubiera hecho me habría tenido que bajar de la bicicleta y no hubiera podido terminar».

El corredor sufrió a finales del pasado mes de abril un edema óseo en el sacro, tras sufrir una caída durante un entrenamiento previo a la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.

Calendario completo

Ya recuperado, ayer confirmó su calendario completo hasta el final de año, que incluye «el Tour de Aquitania, el Campeonato de España, el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Mundial. Y tengo en duda la Clásica de San Sebastián porque dependerá de lo cansado que esté y de cómo haya respondido en las prueba anteriores. Pero lo esencial es que todo salga bien y que acabe la temporada sin ninguna lesión».

El campeón del mundo estuvo acompañado ayer en la presentación de la citada marcha ciclodeportiva por el director general de ABUS Ibérica (empresa familiar alemana dedicada la seguridad en el hogar, sistemas antirrobos en motos y bicicletas y cascos para bicis) Ricard Alonso, quien animó a que se superen este año los seiscientos participantes que hubo en la pasada, y primera, edición y a que se puedan llegar a los mil cicloturistas.

Prueba de 100 kilómetros

Ángel Zapata, delegado de ABUS para la zona centro y sur diera los detalles del recorrido de la prueba, de 100 kilómetros, que tendrá su salida de la plaza de la Fuensanta antes de afrontar un circuito urbano para luego seguir hacia la subida al Santuario de la Luz y continuar hacia Los Garres, Sucina, puerto de El Garruchal, San Pedro, Collado de los Genovinos y la Cresta del Gallo para acabar en el Santuario de la Fuensanta. La inscripción costará 25 euros (federados) y 35 euros (no federados) y se abrirá el día 20 de septiembre.