Ciclismo La Vuelta a La Rioja se suspende 'sine die' Una imagen del pelotón durante la Vuelta a La Rioja. / EFE El Club Ciclista Logroñés aduce falta de viabilidad económica y «agotamiento y desasosiego» en la filas de la entidad L. R. Logroño Miércoles, 6 marzo 2019, 13:06

El Club Ciclista Logroñés ha anunciado esta mañana la suspensión 'sine die' de la Vuelta Ciclista a La Rioja. Los esfuerzos para celebrar en 2019 una prueba, que ya se vieron obligados a anular en 2018, no han fructificado, según explican en una nota, en la que afirman de esta manera que la carrera ciclista profesional masculina de categoría UCI 1.1, prevista para el día 7 de abril, no tendrá lugar. Desde el club no se solicitará la inscripción de la prueba en el calendario UCI de cara a la temporada 2020.

La decisión viene motivada, según El Club Ciclista, por dos razones de peso. La principal, argumentan, es no haber encontrado la viabilidad económica necesaria para la celebración de la carrera. «Con el presupuesto sin cubrir, suspender la celebración de la prueba era la opción más honesta y responsable», manifiestan.

Por otro lado, han percibido en las filas del Club Ciclista Logroñés «cierto agotamiento y desasosiego, provocado en gran medida por la suspensión de la edición del año pasado y las dificultades para sacar adelante la carrera en los precedentes». Con ese estado de ánimo, consideran que organizar una carrera profesional de calidad con los elevados estándares que nos caracterizan no era factible.

57 ediciones

Cincuenta y siete ediciones contemplan la historia de la Vuelta Ciclista a La Rioja, una iniciativa puesta en pie por el Club Ciclista Logroñés, decano del deporte riojano, en 1957. Concebida como una prueba por etapas, vio triunfar a ciclistas históricos como Luis Ocaña (1969), Marino Lejarreta (1982), Eduardo Chozas (1983), Laurent Jalabert (1993), José María Jiménez (1994 y 1997), Miguel Indurain (1995) o Abraham Olano (1998).

Desde que en 2009 los avatares de la crisis económica la redujeran al formato de prueba de un día, la Vuelta Ciclista a La Rioja se convirtió en una de clásicas por excelencia del calendario español, con un recorrido llano idóneo para el lucimiento de rodadores y velocistas. Como recuerdan, en esta etapa inscribieron su nombre en el palmarés estrellas de la talla de Michael Matthews (2014 y 2016; ganador de tres etapas del Tour de Francia), Caleb Ewan (2015; autor de victorias en Giro d'Italia y Vuelta a España) o Imanol Erviti (2011; lleva 15 años siendo uno de los gregarios de referencia en Movistar Team).

La larga y rica trayectoria de la Vuelta Ciclista a La Rioja ha tenido «multitud de responsables» a quienes la entidad quiere agradecer con su implicación, su trabajo y su apoyo. También piden disculpas al mundo del ciclismo, «tanto a profesionales como a aficionados, por faltar a la cita un año más».

En la nota finalizan afirmando que, desde el Club Ciclista Logroñés han iniciado una nueva etapa de reflexión y trabajo, «para que la historia de la Vuelta Ciclista a La Rioja se reanude en un futuro próximo».