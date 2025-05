César Pérez, el 'killer' del pelotón murciano con alma de gregario

Antonio Zomeño Sábado, 31 de mayo 2025, 07:45 Comenta Compartir

El exigente trazado de Vigo estaba llamado a coronar a César Pérez como campeón de la Copa de España élite y sub-23. Tras su portentosa exhibición en el prestigioso Memorial Valenciaga una semana atrás, el trofeo se presentaba en bandeja. Los nervios del principio no respondían a la presión por ganar; eran el reflejo de quien teme perderlo. Pero esa agitación se disipó con la primera pedalada, y en apenas unos kilómetros de trazado le comunicaron que su único rival con opciones se acababa de retirar. César era campeón de España. Tres meses de sacrificio y un dominio arrollador en las once pruebas de la Copa no canalizaban en meta, sino en el próximo puerto. Solo podía pensar en ese próximo puerto. Frenó, oteó, divisó y comunicó. Explotaron en gritos de emoción; era el mejor regalo de cumpleaños posible para el hombre que, diez años atrás, le regaló su primera bicicleta.

César Pérez (Murcia, 20 años) sigue quemando etapas a velocidad de vértigo; es el alumno aventajado de la última camada de talento regional, la joya más brillante de una nueva hornada prometedora. Enrolado desde el comienzo de temporada en el Team Finisher, filial del equipo Kern Pharma, el ciclista murciano se ha destapado en los últimos meses como un todoterreno dominante y explosivo, un 'killer' del pelotón con una potencia de piernas que le ha permitido imponer su ley hasta alzarse con la Copa de España lite y sub-23 a base de regularidad.

El murciano viene imprimiendo una fuerza por pedalada que le ha situado en la rampa de salida hacia el pelotón profesional. «Mi único objetivo es seguir creciendo como ciclista. Considero que aún tengo mucho que aprender pero, si me dan la oportunidad, estaré encantado de poner mi granito de arena. Estoy decidido a buscar esa oportunidad como profesional», asegura César Pérez con la determinación de quien tuvo que guardar el maillot para comprender que quería dedicar su vida al ciclismo.

César Pérez compagina el ciclismo con sus estudios universitarios, donde cursa el tercer año del Grado en Enfermería

Amor a primera vista

Todo empezó hace diez años, cuando un niño inquieto al que el fútbol no terminaba de llenar decidió acompañar a uno de sus mejores amigos a un entrenamiento del Valverde Team. Esa tarde sintió un flechazo. «Convencí a mi padre para que me comprara una bicicleta y comencé en la escuela del equipo», narra César Pérez, que pasó a coronar el Tourmalet o el Mortirolo en las siestas frente al televisor, soñando despierto con correr como Julian Alaphilippe.

Esos años en el Valverde Team, donde permaneció hasta 2023, le legaron uno de sus bienes más preciados. «No es que sea lo mejor de aquella época, es que a día de hoy sigue siendo de las cosas más importantes de mi vida», asegura el ciclista murciano. Se refiere a Sergio Geerlings, Adrián y Juan Pedro Lozano o Darío Díaz, todos corredores regionales con una gran proyección, compañeros y amigos íntimos junto a los que todavía entrena a día de hoy.

Esta primavera, por primera vez en tres años, César se ha visto obligado a reducir el número de asignaturas en la Universidad de Murcia, donde estudia el Grado en Enfermería. «Los dos primeros años los hice sin problemas, pero este curso he tenido que bajar el ritmo. Con los viajes del equipo es muy complicado asistir a las clases y los exámenes», lamenta el corredor del Finisher, decidido a compaginar el ciclismo con una profesión que valora como quien ha sufrido el peso de las horas en un hospital.

Vocación de gregario

«Cuando la salud no acompaña, es muy difícil ver las cosas positivas. Desgraciadamente, me ha tocado pasar mucho tiempo en hospitales. Cuando se me acercaba alguna persona e intentaba animar, ayudar en lo que sea o simplemente poner buena cara, me hacía un mundo. Quiero ser esa persona», cuenta el murciano César Pérez, un líder sobre el asfalto con alma de gregario.

Al comienzo de su etapa como sub-23, el corredor del Finisher se tomó un tiempo alejado de las dos ruedas para centrarse en los estudios, un paso atrás con el que tomó carrerilla y perspectiva: «Esa época me valió para comprender qué quería hacer en el futuro. Me replanteé las cosas y comprendí que el ciclismo es mi vida», dice un ciclista que pedalea hacia el profesionalismo con dos ideas entre ceja y ceja: «Cuando me subo a la bicicleta, en mi mente solo está conseguir la victoria mientras disfruto». Ahora, con la Copa de España sub-23 bajo el brazo, César se recupera con los ojos puestos en la última semana de junio, donde buscará quitarse esa espinita del año pasado en el Campeonato de España, cuando terminó segundo: «Proclamarme vencedor de las dos carreras más importantes del año sería una sensación indescriptible», concluye.

