La Bicicleta de Oro, broche final Indurain entrega el premio a Valverde. / @alejanvalverde Valverde recibe el prestigioso premio y dice que «alargaré mi carrera uno o dos años más» EFE GORRAIZ Sábado, 27 octubre 2018, 01:59

El murciano Alejandro Valverde (Movistar), campeón del mundo en ruta, recibió ayer «con orgullo y enorme alegría» el Premio Bicicleta de Oro que otorga la revista 'Velo', algo así como el 'Balón de Oro' del ciclismo que se entrega al mejor ciclista del año, según decisión de un jurado internacional.

Valverde, de 38 años, recibió el trofeo en la concentración de su equipo en Gorraiz (Navarra), donde se celebra la primera toma de contacto de la escuadra para planificar la temporada 2019. «Para mí es un premio muy importante, una satisfacción enorme después de ganar el Mundial, y más si lo recibo de manos del gran Miguel Indurain. Es un trofeo que voy a guardar en un lugar preferente junto al maillot arcoíris de campeón del mundo», dijo Alejandro Valverde. El ciclista murciano sucede en el palmarés del premio al británico Chris Froome, ganador en 2017.

Sobre el próximo año, Valverde afirmó que se encuentra «con muchísima ilusión» y subrayó que su motivación es «superior» tras haber ganado el Mundial. «No estoy más cansado que otras veces. Estoy más ilusionado con este final de año tan bueno», declaró en el día abierto a los medios de comunicación al cierre de la concentración del Movistar.

Valverde dijo que «como objetivos, hay que buscarlos bonitos y de gran peso, como las clásicas o alguna gran vuelta ganando etapas», aunque no aclaró su calendario para 2019. «No puedo decir nada porque puede cambiar para un lado o para otro. Todavía estamos decidiendo. Hemos avanzado en esta concentración, pero no tenemos nada definitivo», aseveró.

Valverde admitió que 2018 ha sido su mejor temporada «con el mejor premio», aunque reconoció que en el Tour «no salieron las cosas» como deseaban. Precisamente, comentó sobre el diseño del Tour de 2019 presentado el jueves que «es muy montañoso, casi el más montañoso de la historia», y manifestó que si el equipo está bien es un «buen recorrido» para el Movistar.

Valverde, de 38 años, señaló que tiene contrato hasta 2019 pero, tal y como ha acabado esta temporada, piensa en alargar su carrera «uno o dos años más para seguir disfrutando del ciclismo, mi pasión, ya que me encanta lo que hago y no me supone un sacrificio entrenar».