Ciclismo Alejandro Valverde, hasta los 41 años 01:23 Eusebio Unzué, Alejandro Valverde y Ángel Lloret, director de Telefónica en Murcia, ayer, en la tienda de Movistar en la avenida de la Libertad. / alfonso durán / agm El corredor murciano anuncia su renovación por dos temporadas con el Movistar, para el que hará labores de embajador cuando deje la bicicleta JUAN ANTONIO CALVO MURCIA Viernes, 28 junio 2019, 03:30

El eterno Alejandro Valverde es incombustible. Pese a que el pasado mes de octubre apuntó que su retirada podía producirse en los Juegos de Tokio 2020, el vigente campeón del mundo de ciclismo en ruta confirmó ayer su renovación con el Movistar hasta 2021. Es decir, que el mundo del ciclismo podrá seguir disfrutando del campeón del mundo hasta los 41 años, producto de la renovación por dos temporadas con el equipo anunciada ayer por el propio corredor, en vísperas del inicio de los Campeonatos de España que acoge la Región hasta el domingo. Además, Valverde seguirá ligado al Movistar al menos tres años, cuando se retire, como embajador del equipo. Así lo dijo ayer junto a Eusebio Unzué, mánager general del equipo Movistar.

«Me encuentro bien y veo que las fuerzas me responden», explicó el corredor. Su renovación fue la principal noticia de la rueda de prensa que convocó el Movistar para dar a conocer la continuidad de su ciclista estrella en vísperas del Campeonato de España de carretera. «Después de sesenta días sin correr como consecuencia de la lesión que me impidió acudir al Giro, he podido comprobar, ganando la Ruta de Occitania, en los Pirineos, que me he recuperado bien y que ahora mismo estoy en condiciones de afrontar el Campeonato de España con ciertas garantías de éxito», dijo el Bala, quien añadió: «Creo que podré aguantar bien estos dos años, hasta 2021, rindiendo como lo he venido haciendo hasta ahora. Me encuentro muy animado y pienso que todavía tengo muchas cosas que hacer en el ciclismo».

Alejandro Valverde continuó diciendo que estaba «contentísimo por esta renovación. Todo el mundo sabe que el Movistar Team es mi casa. Siempre me he sentido muy querido y respetado aquí, y estoy muy feliz por poder seguir estos dos próximos años con el equipo», señaló el actual campeón del mundo, cuya renovación le da «tranquilidad para seguir trabajando y seguir disfrutando sobre la bici». «Pelearemos duramente por nuevas victorias, todas las que se puedan, y también trataré de ayudar a los compañeros a lograr grandes éxitos en el futuro», prometió.

Una noticia por la que también se felicitó Eusebio Unzué. «Nos sentimos privilegiados por haber disfrutado todo este tiempo de alguien con el valor deportivo y la dimensión humana que tiene Alejandro. Nos ha brindado enormes éxitos, desde luego, pero nos ha ofrecido muchas otras lecciones más allá de las victorias», indicó el navarro, que citó como ejemplo de las mismas «su recuperación en 2017 tras la gravísima lesión que sufrió en aquel Tour de Francia, su persistencia para buscar tantos triunfos o el excepcional trato que ha dispensado siempre a todo el que le ha rodeado», lo que le convierte en una figura «imprescindible» para el Movistar, un líder, remarcó Unzué, «dentro y fuera de la carretera».

Con 125 victorias a sus espaldas desde su debut como profesional en 2002, el actual campeón del mundo de fondo en carretera es uno de los ciclistas más queridos del pelotón actual. En su extenso palmarés destacan la victoria final en la Vuelta a España 2009, siete medallas en Campeonatos del Mundo -incluido el oro de 2018-, cuatro títulos individuales del UCI WorldTour (2006, 2008, 2014 y 2015; líder del UCI World Ranking al final de 2018), cuatro Lieja-Bastoña-Lieja, cinco Flechas Valonas, tres Voltas a Catalunya, dos Critérium du Dauphiné, cuatro etapas en el Tour de Francia -donde alcanzó el tercer puesto en la general en 2015-, once etapas de la Vuelta a España y una más del Giro (donde también alcanzó el podio en su única participación, en el año 2016), entre otras.

En plenitud a los Juegos

Con 39 años cumplidos el 25 de abril, Alejandro Valverde no deja de sorprender, como hizo recientemente en la Ruta de Occitania ganando por segunda vez consecutiva en su carrera, tras estar varias semanas de baja por lesión. «Me veo igual de bien que otros años y quiero seguir haciéndolo lo mejor que pueda», manifestó ayer el murciano, quien confía en llegar en plenitud, pese a su edad, a los Juegos Olímpicos que tendrán lugar el año que viene en la ciudad japonesa de Tokio y que serán los quintos de su carrera.

Valverde, quien patrocina y promociona un equipo ciclista de base, no descartó que su futuro pase por ser director deportivo de un equipo, aunque remarcó que «en todo hay que ir paso a paso».

Con respecto a su participación en la prueba en línea del Nacional del domingo, mostró su generosidad deportiva al decir que le hace «más ilusión» que gane un compañero que hacerlo él mismo.