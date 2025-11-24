La prueba urbana 'Mueve la vida' recorre El Algar el domingo

LA VERDAD Cartagena Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:28 Comenta Compartir

La séptima edición de la carrera urbana 'Mueve la vida' recorre El Algar este domingo, 30 de noviembre. Comenzará a las 11 horas con salida y meta en la plaza José María Serrano de la localidad. El evento es íntegramente benéfico y todo lo recaudado irá para la Asociación Española Contra el Cáncer.

El concejal de Deportes, José Martínez, recibió este lunes a los organizadores de la carrera: José Antonio Martínez, presidente del club Trail running el Algar; Antonio Núñez, tesorero del club; y María del Carmen Pérez, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de El Algar.

Está formada por un recorrido de 5,3 kilómetros y cubrirá los lugares más señalados de la localidad del El Algar. Organizada por el Club Trail Running El Algar, en colaboración con entidades locales y municipales, entre ellas el Ayuntamiento de Cartagena, tendrá carácter popular y está limitada a 200 corredores y 500 senderistas, controlados por un grupo de atletas y colaboradores.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías absoluta, sénior, máster 40, sub16 y categoría local, masculino y femenino. Este año además, se incluye categoría para correderos con discapacidad. Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 26 de noviembre o hasta agotar dorsales en www.lineadesalida.net/carreras/vii-carrera-y-marcha-urbana-mueve-la-vida.

Por otro lado, el pasado domingo se coronaron en la Cuatro Santos de Cartagena Brais Cupeiro (masculino), y María Llanos (femenino).

