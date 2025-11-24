La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la carrera urbana 'Mueve la vida'. Ayto.
Carreras populares

La prueba urbana 'Mueve la vida' recorre El Algar el domingo

LA VERDAD

Cartagena

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

La séptima edición de la carrera urbana 'Mueve la vida' recorre El Algar este domingo, 30 de noviembre. Comenzará a las 11 horas con salida y meta en la plaza José María Serrano de la localidad. El evento es íntegramente benéfico y todo lo recaudado irá para la Asociación Española Contra el Cáncer.

El concejal de Deportes, José Martínez, recibió este lunes a los organizadores de la carrera: José Antonio Martínez, presidente del club Trail running el Algar; Antonio Núñez, tesorero del club; y María del Carmen Pérez, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de El Algar.

Está formada por un recorrido de 5,3 kilómetros y cubrirá los lugares más señalados de la localidad del El Algar. Organizada por el Club Trail Running El Algar, en colaboración con entidades locales y municipales, entre ellas el Ayuntamiento de Cartagena, tendrá carácter popular y está limitada a 200 corredores y 500 senderistas, controlados por un grupo de atletas y colaboradores.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías absoluta, sénior, máster 40, sub16 y categoría local, masculino y femenino. Este año además, se incluye categoría para correderos con discapacidad. Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 26 de noviembre o hasta agotar dorsales en www.lineadesalida.net/carreras/vii-carrera-y-marcha-urbana-mueve-la-vida.

Cuatro Santos

Por otro lado, el pasado domingo se coronaron en la Cuatro Santos de Cartagena Brais Cupeiro (masculino), y María Llanos (femenino).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  8. 8 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  9. 9 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia
  10. 10 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La prueba urbana 'Mueve la vida' recorre El Algar el domingo

La prueba urbana &#039;Mueve la vida&#039; recorre El Algar el domingo