Primeros inscritos en la Decana para despedir el 2025 por todo lo alto

Empieza una nueva cuenta atrás para celebrar otra edición de la San Silvestre de Cartagena, la carrera de fin de año más antigua de la Región de Murcia. La prueba que organiza LA VERDAD y la Concejalía de Deportes, con la colaboración de los clubes de atletismo de la ciudad y bajo la supervisión de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, tiene ya a sus primeros inscritos y como cada 31 de diciembre pretende reunir a miles de personas en las calles del casco histórico.

La Decana mantiene el horario de las 11.30 horas de la mañana, que ha funcionado muy bien en las últimas ediciones. También el recorrido de 5,8 kilómetros, cómodo para todos los corredores con salida en el Paseo Alfonso XII y meta en la Plaza del Ayuntamiento. Allí, como cada 31 de diciembre, llegarán familias enteras al completo y grupos de amigos disfrazados para despedir el 2025 por todo lo alto.

San Silvestre de Cartagena Inscripciones Abiertas hasta el día 22 a las 23.59 horas en https://www.laverdad.es/sansilvestrecartagena/2025/inscripciones/

Dorsales Los días 29 y 30 en el Palacio de los Deportes de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20.30. También el 31 de 09.00 a 10.00 junto a la línea de salida.

La Decana Edición número 44. El 31 de diciembre a las 11.30 horas es la prueba reina.

La prueba queda una vez más abierta a todas las franjas de edad, desde los 8 hasta los 70 años. Para los más pequeños se habilitará un circuito acotado, cerrado y bajo la supervisión de monitores. Habrá medallas para menores de edad, ganadores y mejores disfraces. Las inscripciones pueden hacerse hasta el lunes 22 a las 23.59 horas o hasta agotar dorsales en la página web 'alcanzatumeta.es' y en 'laverdad.es/sansilvestrecartagena/2025/inscripciones/', que incluye por 8 euros la suscripción a la edición digital de LA VERDAD.

Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI. Bajo ningún concepto se entregarán dorsales a aquellas personas que no traigan la documentación del titular de la inscripción. El mismo incluye un seguro en caso de accidente y se podrá retirar el lunes 29 y el martes 30 de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena. También el mismo día de la prueba, 09.00 a 10.00, junto a las escaleras de la Muralla de Carlos III pero solo de la carrera absoluta.

Carmen del Mar Krawczynski y Antonio Martínez fueron los ganadores de la última edición, la número 43. Ambos completaron el recorrido en 19.42 y 17.57, respectivamente. La mayoría de los participantes esquivaron la lluvia registrada esa mañana, lo que permitió el normal desarrollo de la prueba.