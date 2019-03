Los mejores corredores de montaña toman El Valle De Moya. / nacho garcía / agm SERGIO CONESA MURCIA Sábado, 23 marzo 2019, 01:07

El Parque Regional de El Valle y Carrascoy es la sede del Campeonato de España de Trail por Federaciones Autonómicas que se disputa hoy en la Región. La carrera tiene una distancia de 47,5 kilómetros y cuenta con 2.700 metros de desnivel positivo. Los destacados corredores que se han desplazado hasta Murcia tienen por delante un gran reto que les llevará a puntos como la Cresta del Gallo, el Santuario de la Fuensanta o el Pico del Relojero.

Uno de los diez corredores, cinco hombres y cinco mujeres, que representará a la Federación Murciana es el ceheginero Alfonso de Moya. El ganador de la Falco Trail en 2017 compite por cuarta vez con la selección murciana y tiene claro que no se marca objetivos que solo consiguen «aumentar el estrés». Además, hace apenas once meses fue padre, lo que «limita mucho el entrenamiento como para pensar en una determinada posición en la meta». No obstante, espera que su tiempo ronde las 5 horas, por las 4 horas y 15 minutos que estima la organización para el ganador de la prueba.

El nivel de la carrera es muy alto debido a que otorga un premio tan goloso como es obtener una plaza en la selección española en el Campeonato del Mundo de trail running que se disputará el 8 de junio en Portugal. Por ello, van a estar en Murcia atletas del nivel de Pablo Villalobos, Jordi Gamito, Azara García y Laia Cañes, aunque las dos últimas ya tienen su billete. «Cataluña y Castilla y León son dos de las favoritas para conseguir el triunfo, para la Región estaría bien acabar quintos o sextos», explica Alfonso de Moya.

En cuanto a la preparación en las horas previas a comenzar la prueba, el ceheginero considera clave «tener claros los tiempos de avituallamiento y nutrición para que no se te escape ninguno. En carrera se olvida todo y solo quieres correr, pero en días como mañana [por hoy] con calor es muy importante». Y pese a tener cierta experiencia, «los nervios siempre están ahí, pero hay que recargar las pilas y comer hidratos para llegar a tope».

Sin respiro

Los corredores de la Región pueden tener cierta ventaja ya que El Valle y Carrascoy «son puntos habituales para entrenar» y es un terreno que conocen bien. «Es un recorrido rompepiernas, ya que no te deja mantener un ritmo constante. La primera parte es más dura que la segunda, pero ninguna te deja correr a gusto. El perfil muestra su dificultad, pero hay que meterse realmente en el circuito para comprobarlo», indica De Moya.

La carrera parte a las ocho de la mañana desde el polideportivo de La Alberca, donde está situada también la meta. Recibirán trofeo las tres primeras federaciones del Campeonato de España, así como los tres primeros de la general y los tres primeros de cada categoría en Open.