Juan Antonio Ardil y Mercedes Velasco dejan en Cartagena el Cross de la Artillería La carrera regresa dos años después por todo lo alto con 3.700 participantes

El Cross de la Artillería regresó este domingo para dejar una de las carreras más emocionantes de sus 22 ediciones. La prueba suspendida en 2024 por la DANA en la Comunidad Valenciana volvió por todo lo alto, con 3.700 participantes, un despliegue de seguridad de cientos de personas y el triunfo de dos atletas locales: Juan Antonio Ardil y Mercedes Velasco.

La carrera que organiza el Regimiento de Artillería Antiaérea número 73 (RAAA 73) era tan esperada en el municipio que se registró una participación altísima de 3.700 corredores. Los atletas, noveles y curtidos, se quedaron con la miel en los labios cuando en 2024 el evento quedó cancelado. Las lluvias torrenciales en Valencia movilizaron a gran parte de personal militar a la comunidad vecina para ayudar a los desfavorecidos y todo lo recaudado, en dorsales y donaciones, se destinó a esa causa solidaria.

En su regreso más esperado prácticamente desde que su puesta en marcha, allá por el 2002, el Cross de la Artillería dejó como gran novedad el paso de los corredores por el Museo Histórico Militar. También dos momentos emotivos, en la prueba reina de 14 kilómetros: Juan Antonio Ardil y Ramón Navarro cruzaron la meta de la mano, si bien el segundo cedió el triunfo al primero. El de corredor de Las Palas nacido en Cartagena tardó solo 47 minutos y celebró de este modo su quinto triunfo: ya es la tercera carrera del Faro que conquista, además de otras dos en el cross Urbano de 6 kilómetros. Juan Ramón García (47.18) completó los tres primeros puestos.

En el cuadro femenino, la victoria se quedó también en casa con Mercedes Velasco. La profesora, doble ganadora de la Ruta de las Fortalezas, no tuvo demasiada oposición para completar los 14 kilómetros en menos de una hora. Visiblemente emocionada, rompió a llorar cuando llegó al Paseo de Alfonso XII. «Le dedico la victoria a mi madre, que está hospitalizada. Le prometí que si ella luchaba, yo luchaba también por ella», dijo a LA VERDAD.

En el cross urbano de 6 kilómetros los ganadores no tardaron ni 25 minutos en llegar. El alhameño Francisco Javier Ruiz (20.32), Lucas Gil (21.01) y Hassan Mejraz (21.44) posaron juntos para la foto prácticamente a la vez. Poco después se coronaron Inmaculada Pagán (25.42), Virginia Yepes (26.38) y Celia Madrid (27.44).

Todos los participantes destacaron el fuerte calor registrado durante este domingo. Las fuertes rachas de viento de los últimos días desaparecieron por completo en una jornada radiante, soleada, con 21 grados de temperatura y una bonita postal de fondo con los cruceros 'Seabourn Encore' y 'Le Bougainville' atracados en la terminal del puerto.

