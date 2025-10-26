Inovidable estreno de Pablo Rovira y Sara Shiri Lozano en la Ruta de las Norias

Jesús Yelo Abarán Domingo, 26 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

Más de 700 corredores procedentes de todos los municipios de la Región de Murcia participaron este domingo en la XVIII carrera Ruta de las Norias, de Abarán, organizada por la ADA Abarán, en colaboración con la concejalía de Deportes y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Agradable temperatura en la matinal de ayer con una ligera lluvia pasadas las once de la mañana, que no impidió la brillantez de la prueba que recorrió la margen izquierda del río Segura, los puentes Viejo y Nuevo, la avenida de Los Puentes, El Jarral, la Presa y la Central de Nicolás, entre otros parajes, y tuvo a Bienvenido Molina 'Movar' como 'speaker'. Más de 500 personas presenciaron la prueba por la localidad de Abarán.

En la categoría absoluta masculina de 10 kilómetros, el campeón fue el yeclano Pablo Bautista Rovira, de 31 años, perteneciente al club ADA Abarán, con un tiempo de 31:12, seguido de Otmane Raougui, del UCAM Cartagena, con un registro de 32:21, y Raúl Martínez, de la ADA Abarán, con 33:02. Y en la prueba femenina, la ganadora fue la atleta del CA Nogalte-hogar Puerto Lumbreras, Sara Shiri Lozano, de 40 años, con un registro de 43:15; segunda fue Ana Fernández, de Rajaos Runners Alcantarilla con 43:52, y tercera Raquel Molina con 44:39

Se da la curiosidad que tanto Pablo Rovira como Sara Shiri participaban por primera vez en esta carrera, y, por lo tanto, su primera victoria en tierras abaraneras, algo que no olvidarán nunca en sus vidas. Ambos se llevaron un jamón, un trofeo y una botella de vino. Bautista coge el testigo de Raougui, vencedor en las dos últimas pruebas.

Domingo Puerta y Carla Moreno se impusieron en la distancia de 5 km y Raougui se conformó con ser segundo en los 10 km

En cuanto a la carrera de 5 kilómetros, el primer corredor en llegar a la meta fue el ciezano Domingo Puerta Martínez, de 21 años, del Atletismo Cieza, con un tiempo de 15:24, y en féminas, la campeona fue Carla Moreno, del Vive Cieza Team, con 16:17. Los tres primeros clasificados de todas las categorías tanto en masculino como en femenino recibieron trofeo, así como el primer local, Raúl Martínez, y los más veteranos de la carrera, que fueron Antonio Montesinos, de Murcia, con 88 años, y María Teresa Pérez Luna, de Abarán, con 76 años.

Cierre de curso en La Unión

No solo hubo carrera este fin de semana en Abarán, ya que la Federación de Triatlón de la Región de Murcia puso fin este sábado a su temporada con la celebración del XVI Duatlón Cross Minero de La Unión. Una prueba que reunió a casi 200 deportistas en la localidad unionense, entre las distintas categorías absolutas y de menores. El ganador de la categoría masculina fue Francisco Rodríguez, que levantó la cinta de ganador con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 31 segundos. La segunda posición fue para Miguel Franco, del CT Lorca, con 1 hora, 7minutos y 15 segundos. La tercera fue para Pascual Sánchez, del CD Trirunner Pozo Estrecho, con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 34 segundos.

La clasificación femenina tuvo varias incidencias, ya que algunas de las deportistas sufrieron descalificación, quedando finalmente como ganadora Pilar Núñez, parando el crono en 1 hora, 35 minutos y 46 segundos, mientras que la segunda clasificada fue Milagros Bastida, que hizo un tiempo de 1 hora, 55 minutos y 17 segundos.

En cuanto a las categorías de Menores, Alberto Martínez, del Triatlón Guerrita Alcantarilla, y Claudia Moreno, del CT Lorca, fueron los ganadores de la categoría Juvenil; Daniel Cánovas , del Táder Molina, y Alba Martínez, del CT Murcia Unidata, en Cadete; Eneko Manzano y Naia Botia, del CT Murcia Unidata, en Infantil; y Miguel Ángel Sola, del CT Lorca, y Ariadna Hernández, del Triatlón Guerrita Alcantarilla, en Alevín.

