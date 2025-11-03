La FAMU celebra su centenario a lo grande en el centro de Murcia

LA VERDAD Murcia Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

La Avenida Primo de Rivera de Murcia albergaba el pasado domingo el Gran Premio Centenario FAMU, comprendiendo asimismo la disputa de los Campeonatos de la Región de Murcia de Milla en Ruta y Marcha en Ruta de Promoción, sobre un circuito de 500 metros homologado por la RFEA.

Un evento en torno al que, además, se desarrolló una nueva jornada de 'Atletismo en la Calle' a escasos metros, en la Calle Torre de la Marquesa, teniendo lugar asimismo la entrega de premios correspondiente al Concurso de Fotografía '100 Años de Atletismo en la Región de Murcia', con Jaime Flores como ganador del primer premio, siendo el Segundo para Pedro García Ródenas y el tercero para Mario Montesinos.

En lo puramente competitivo, el atleta del UCAM Cartagena Moisés Martínez sigue superándose, y se hacía con el título regional sub-16 renovando su propia plusmarca regional de la categoría, con un tiempo de 4:45 que suponía mejorar los 4:48 que le valían también el título la pasada temporada. Por su parte, la atleta del Grupo Alcaraz Irene Andújar continúa afianzando su nombre entre los más destacados del fondo y mediofondo, haciéndose con el título absoluto y pulverizando la plusmarca regional sub-20, con un tiempo de 5:18.

En las pruebas de marcha, el triunfo en los 500 metros sub-8 femeninos fue para la atleta del UCAM Athleo Cieza Olivia Villalba (03:22), venciendo en 1 km sub-10 su compañero de equipo Aníbal Jiménez (06:07) y Pura Ramírez, también del Athleo (06:42), mientras en los 2 km sub-12 se impusieron Pascual Yepes, del UCAM Athleo Cieza (11:38), y Ana García, del Cehegín Atletismo (12:25). El atleta del UCAM Cartagena Alejandro Guerrero se anotó la victoria en los 2 km sub-14 (11:37), así como Raquel Marín, del UCAM Athleo Cieza, con victoria y título regional en los 3 km sub-16 para Lucas Buitrago (15:28) y Claudia Marín (15:30).

En los 5 km sub-18 ganaron Santiago Guardiola, del UCAM Athleo Cieza (22:16) y Aitana Vigueras, del C.A. Murcia PDS Group (26:09), con triunfo y título sub-20 para la atleta del Athleo Rocío Moreno (29:00). Ponía el broche a la marcha la prueba reina, donde el olímpico Miguel Ángel López lograba el triunfo (20:50) seguido de Iván López (20:55) y de Manuel Bermúdez (21:20). En féminas se impuso María José Escoda (33:24).

Por otro lado, en las categorías Máster de la milla, el título Máster 35 era para Santiago Bujeque, del Grupo Alcaraz (05:02) e Irene Jiménez, del UCAM Cartagena (07:28), venciendo en Máster 40 Sergio Garijo, del Grupo Alcaraz (04:54), y Ana Isabel Cánovas, del C.A. Nogalte – Hogar Puerto Lumbreras (05:43), así como en Máster 45 Antonio Parra, del Atletismo Albacete (04:59) y Sabina Rico, del Nogalte (05:47).

Por último, el calendario de pruebas populares sumó una cita de nuevo cuño este domingo, en el marco de la I Subida al Mingrano. Las Palas, pedanía de Fuente Álamo, albergaría la prueba contando con una carrera de 18 km, así como una ruta senderista de 12 km, en ambos casos con salida y meta en el colegio. Miguel Gallego (Mudos Trail), con una marca de 1:12.03, e Inma Tonda (Cex Cartagena), con 1:31.20, fueron los vencedores.