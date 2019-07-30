Carreras

Carreras

Carreras populares en la Región de Murcia en agosto de 2019

Las citas con las que cuentan los corredores en el octavo mes del año

LA VERDADMurcia

Carreras en la Región de Murcia en agosto de 2019

FechaNombre LugarHoraDistanciaPrecio
03/08/19 V Cross al atardecer 'Paraíso Xtreme' Cartagena 19:30h. 5K 9€
04/08/19 XVI Carrera Popular Fiestas de Campillo Campillo (Lorca) 9:30h. 5.4K 3€
08/08/19 IV 4 Millas de La Raya La Raya (Murcia) 20:30h. 6.4K 8€
10/08/19 VI Carrera por los Campos de Golf Sunset La Manga Club La Manga 20h. 7K 12/25€
10/08/19 II Carrera Popular Villa de Valentín Valentín (Cehegín-Calasparra) 20:30h. 8,1K 12€
10/08/19 IV Carrera Popular 'Corre con Nosotros' AECC Mazarrón Mazarrón 19h. 5/10K 9/10€

Temas

Región De Murcia, Atletismo

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