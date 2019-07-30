Carreras populares en la Región de Murcia en agosto de 2019

|Fecha
|Nombre
|Lugar
|Hora
|Distancia
|Precio
|03/08/19
|V Cross al atardecer 'Paraíso Xtreme'
|Cartagena
|19:30h.
|5K
|9€
|04/08/19
|XVI Carrera Popular Fiestas de Campillo
|Campillo (Lorca)
|9:30h.
|5.4K
|3€
|08/08/19
|IV 4 Millas de La Raya
|La Raya (Murcia)
|20:30h.
|6.4K
|8€
|10/08/19
|VI Carrera por los Campos de Golf Sunset La Manga Club
|La Manga
|20h.
|7K
|12/25€
|10/08/19
|II Carrera Popular Villa de Valentín
|Valentín (Cehegín-Calasparra)
|20:30h.
|8,1K
|12€
|10/08/19
|IV Carrera Popular 'Corre con Nosotros' AECC Mazarrón
|Mazarrón
|19h.
|5/10K
|9/10€