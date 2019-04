CARRERAS Agüera recupera el trono Cientos de participantes agrupados en la ascensión al Castillo de los Moros, en el inicio de la prueba. / Pablo Sánchez / AGM El cartagenero, campeón en 2016 y segundo en las dos últimas ediciones, consigue la victoria con una marca de 4 horas y 7 minutos, por delante de Cisco Díaz Pozo y Ramón Navarro; Lorena Duchi, la vencedora de la prueba femenina, supera a Raquel Padilla y Carmen Evangelista SERGIO CONESA Cartagena Domingo, 7 abril 2019, 11:18

Cuando apenas habían pasado cuatro horas y siete minutos desde el izado de la bandera de España en la Plaza Héroes de Cavite, que precedía al inicio de la décima edición de la Ruta de las Fortalezas, el cartagenero José Antonio Agüera atravesaba la línea de meta situada en la explanada Santiago Apóstol de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, en Tentegorra, y se convertía en vencedor de la carrera. Su triunfo es un premio a la constancia y a la superación, ya que además de otra victoria en 2016, Agüera había acabado segundo en las ediciones de 2017 y 2018. «No puedo explicar con palabras lo que siento, pero es el premio al esfuerzo de muchos meses y me acuerdo de mi familia que ha sufrido todo este proceso», explicaba ayer a 'La Verdad', todavía exhausto minutos después de recorrer los 54,6 kilómetros de asfalto y montaña que forman parte del exigente recorrido de la prueba, la más importante de todas las que se celebran a lo largo del año en la Región.

El segundo clasificado fue otro clásico del trail regional, el atleta de La Unión Cisco Díaz Pozo, que llegó 1 minuto y 27 segundos después. Los dos primeros clasificados iban juntos durante los últimos kilómetros de la prueba, hasta que un tirón en la parte final de esta carrera de resistencia hizo que Agüera se marchara como ganador y Díaz Pozo se tuviera que conformar con el segundo puesto. «Las sensaciones han sido muy buenas y he ido guardando fuerzas por la dureza que tenía la parte final, pero se me han subido los isquios y he tenido que aflojar, todos llegamos con dolores por todas partes», confesó el unionense, campeón autonómico de carreras por montaña. El podio lo completaba el ganador de la edición pasada, Ramón Alberto Navarro. El corredor de Pozo Estrecho hizo una marca de 4 horas y 18 minutos.

CLASIFICACIÓN HOMBRES 1º José Antonio Agüera. 2º Cisco Díaz Pozo. 3º: Ramón Navarro. 4º Antonio Iniesta. 5º: Rubén Heemskerk. 6º Francisco De la Torre. 7º: Juan Antonio Zamora. 8º Francisco Mariano Martínez. 9º: Francisco Serrano. 10º Alejandro Meroño. 11º Óscar De Francisco. MUJERES 1ª Lorena Duchi. 2ª Raquel Padilla. 3ª: Carmen Evangelista. 4ª Lola Cegarra. 5ª: María Salud. 6ª María del Mar Alonso. 7ª: María López. 8ª Esther Sánchez. 9ª: María Isabel Fuentes. 10ª Marta Casares. 11ª Patricia Iglesias.

En la categoría femenina fue Lorena Duchi, atleta de Ecuador que vive en Puente Tocinos, la que se proclamó ganadora en esta edición con un tiempo de 5 horas y 59 segundos. Para ella es un triunfo muy especial porque solo había corrido esta prueba una vez, en 2015, y fue su primera competición cuando apenas llevaba unos meses practicando este deporte. El año pasado no le tocó el dorsal en el sorteo y en esta ocasión celebraba su participación a lo grande. Hace unas semanas también disputó la prueba de El Valle. «La Ruta de las Fortalezas es más dura, no estoy acostumbrada al asfalto», comentó Duchi. Raquel Padilla consiguió el segundo puesto, cruzando la meta 3 minutos y 35 segundos después de la vencedora. La cartagenera Carmen Evangelista, con una marca de 5 horas y 25 minutos, completó el podio.

Lorena Duchi, campeona ayer, no pudo participar el año pasado porque se quedó sin dorsal

En la nueva categoría de parejas, los ganadores fueron Lourdes Heredia y Diego Cánovas, con un tiempo de 5 horas y 14 minutos. Le siguieron Inma Tonda y Antonio Ibarra y Alicia Antón y José Eugenio García.

La carrera, organizada de manera conjunta por la Armada y el Ayuntamiento de Cartagena, puso a prueba durante el recorrido la fortaleza física y mental de los 3.800 participantes con sus 2.050 metros de desnivel positivo. Y con las ganas se quedaron cerca de 4.000 deportistas que querían un dorsal, pero no lo consiguieron en el sorteo que se realiza debido a la limitación de plazas para conservar el entorno natural y evitar aglomeraciones. Entre las novedades de esta décima edición estaba el paso por el interior del Arsenal Militar y que los participantes compartieron subida y bajada en un tramo de la batería de la Sierra Gorda para evitar las retenciones.

El éxito, una vez más, de la Ruta de las Fortalezas hay que atribuirlo a las más de 800 personas que colaboraron para que la prueba pudiera celebrarse sin problemas. Medio millar de ellos eran militares y otros 300 se repartían entre personal de emergencias, sanitarios y voluntarios de las universidades de la Región, así como de los colegios de médicos, enfermeros, fisioterapeutas y podólogos de toda la Comunidad.

Algunos también hacían de guías, como se hace en muchas maratones, indicando con unas banderolas a los participantes si estaban en disposición de terminar la carrera en seis, ocho o diez horas. Esto ayudaba a los corredores más inexpertos, o que simplemente querían disfrutar de la jornada y cruzar la meta, a saber el tiempo que ya habían consumido y lo que les quedaba para concluir la prueba.