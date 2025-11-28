Webster y Polynice, dos caras nuevas para el Cebé

Jesús Fernández Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Se ha movido rápido el Caesa en sustituir la baja de Amari Kelly, que rescindió su contrato a principios de esta semana, a la misma vez que lo hizo Sebastian Thomas, que ya lo había anunciado Félix Alonso en rueda de prensa muchos días atrás. Estaba claro que el Cebé tenía que buscar un interior que completara la insuficiente rotación en esas posiciones, donde solo estaban Faverani, Idehen y Doménech.

Pero la sorpresa saltaba cuando el Cebé daba el anuncio oficial de Kobe Webster (Indiana, EE UU, 26 años). El estadounidense es un base de 1,82 metros que viene a aportar organización y claridad al combinado albinegro. Procede del Sutjeska Elektroprivreda de la liga Adriática, donde promedió 11,3 puntos, 3,2 rebotes y 2,5 asistencias por partido. Webster tiene experiencia en la NCAA y en la Eurocap, además de haber jugado al baloncesto en los países de Montenegro, Holanda y Serbia.

Félix Alonso ahora tiene que valorar sus capacidades para incorporarlo a la rotación y sacar todo el jugo que tiene. Una zona exterior que tiene bastante poblada con Alberto Martín, Svejcar, Suokas, Ayesa y el reciente firmado Jordan Davis, llamado a ser la pieza más importante junto a Faverani. Este movimiento no se habría entendido si no llega a ser porque poco después se oficializó la llegada de Chayce Polynice (California, 24 años).

Garra en la pintura

El pívot de 2,10 de altura llega para aportar versatilidad, capacidad reboteadora, solidez defensiva e intimidación en la pintura albinegra con ese físico tan potente que tiene.

Estas piezas completan la rotación de Félix Alonso tras las sensibles bajas del pívot Amari Kelly y el base Sebastian Thomas

Era la zona a reforzar desde que se lesionara Marc Martí, pero antes que él llegaron varios exteriores como Ayesa, que no está entrando en los planes de su entrenador. Polynice proviene del baloncesto chino. Antes estuvo en la Universidad de Long Beach State y en los Seattle Superhawks. En 2023 y 2024 su participación fue mínima, jugando de media 8,5 y 5,9 minutos por encuentro, promediando 3,3 y 1,7 puntos.

El Cebé pone músculo para conseguir mejorar el rebote, una de las facetas más débiles del equipo. Los nuevos fichajes tienen tiempo de adaptarse hasta el 14 de diciembre, siguiente compromiso del Cebé, que se medirá al Palmer Basket a domicilio.