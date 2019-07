Baloncesto Los veteranos de 'Triple Doble', en el Campeonato del Mundo de Finlandia Entrenamiento del equipo de veteranos, la semana pasada. / Edu Botella / AGM Doce murcianos repartidos en dos equipos competirán en este torneo internacional de maxibasket que da comienzo esta semana EMILIO SÁNHEZ-BOLEA Lunes, 22 julio 2019, 08:55

Terminadas las temporadas del UCAM en la Liga Endesa y del Real Murcia en LEB Plata, y también las de las distintas categorías organizadas por la federación murciana, el baloncesto regional no ha dejado de dar de que hablar este verano. Primero, fue el árbitro Luismi Castillo acudiendo al Summer Camp de la NBA -y más tarde acudirá a la Copa del Mundo de China-; luego, la convocatoria de los murcianos Eddy Pinedo e Izan Almansa con la selección española sub15; más tarde, Laura Gil ganando su tercer Eurobasket con su séptima medalla internacional; y, ahora, son ellos quienes toman el relevo.

La asociación 'Triple Doble', un colectivo de veteranos aficionados al baloncesto liderado por el empresario Fernando Zaplana, da un paso más y este sábado se embarcará en su tercer torneo lejos de España -ya compitieron en torneos amistosos en Galway y Venecia-, su primer Campeonato del Mundo, como así se denomina en el circuito de eventos organizados por la FIMBA -Federación Internacional de Maxibaloncesto-, en la localidad finlandesa de Espoo, a poco más de veinte kilómetros de Helsinki.

En este Campeonato del Mundo de la FIMBA se darán cita 264 equipos de entre 35 y 80 años procedentes de 43 países diferentes

Hasta allí irán dos equipos de 'Triple Doble', entre los que se reparten doce murcianos que contarán con la ayuda de algunos amigos que han ido haciendo en los nueve torneos de baloncesto para veteranos que llevan disputados hasta la fecha, con componentes de Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Melilla y Ponferrada. Su baloncestista más ilustre, Víctor Luengo, que jugó durante catorce temporadas en la ACB con el Valencia Basket y llegó a ser internacional por España. Pero también habrá experiencia ACB con sabor murciano con Gustavo Pallarés, quien jugara un partido con el Juver Murcia en la temporada 1992-93.

Estos dos equipos competirán en la categoría de mayores de 40 años y otro en la de mayores de 45, aunque hay incluso para mayores de 80. «La gente está deseando ver un partido que hay entre dos equipos de Estados Unidos y Rusia de esa edad, con personas que vivieron en su momento la Guerra Fría», nos cuenta Zaplana. «Nosotros llevamos compitiendo en torneos de este tipo desde 2014, pero el recorrido de la FIMBA tiene alrededor de sesenta años de historia». El fenómeno del baloncesto de veteranos vive ahora su mejor momento, pero no deja de ser «alucinante». «Todos sabemos lo difícil que es juntar un buen número de amigos para cualquier actividad, y aquí estamos hablando de un Campeonato del Mundo que va a reunir a 264 equipos llegados desde 43 países de los cinco continentes», analiza el murciano. «Y, por supuesto, cada equipo lleva consigo no solo a los jugadores, también a las familias que les acompañan».

El equipo 'Triple Doble', en el Palacio de Deportes. / Edu Botella / AGM

Representando a España, y más concretamente a Murcia, acuden a esta cita mundial los dos equipos de 'Triple Doble' que capitanea Zaplana, quien piensa ser «el mejor embajador posible de Murcia, que organizará dentro de dos años la Liga Mundial de la FIMBA», un torneo diferente a este Campeonato del Mundo, donde, aunque se compite por equipos, estos han de estar formados por jugadores nacidos en el mismo país o con al menos un año de residencia en el mismo. Fue por esta norma por la cual 'Triple Doble' pudo contar con Antoine Rigaudeau, uno de los mejores jugadores de baloncesto franceses de siempre, que ahora vive en Valencia y que fue fichado por los murcianos en el último torneo para veteranos en que participaron el pasado mes de marzo en la capital del Turia, pero finalmente 'le Roi' se les cayó. En la Liga Mundial, que en 2021 tendrá sede en Murcia, pueden competir equipos con diferentes nacionalidades entre sus jugadores.

Al que nos ocupa, la expedición murciana llegará este sábado para disputar su primer partido el domingo, aunque el torneo da comienzo ya este jueves 25, y allí estarán hasta su conclusión el 4 de agosto. Todo, costeado de su propio bolsillo, aunque «hemos contado con algo de ayuda de algunas empresas para el costeo de equipaciones». 'Triple Doble', campeón de la segunda edición del MAMBA murciano que volverá este 2019, no lleva «ninguna pretensión competitiva. Estos torneos son básicamente deporte y turismo, veremos hasta dónde podemos llegar, pero sabemos que italianos y serbios suelen ser los más potentes», cuenta Zaplana. «En veteranos el nivel podemos decir que se iguala bastante y no se nota tanto la diferencia entre gente que ha sido profesional, que la hay y mucha, y los que no hemos pasado de amateurs», analiza el capitán de los murcianos, que hará a su vez de jugador y entrenador, «pero con ganar un partido nos damos por satisfechos, vamos sobre todo para vivir la experiencia».

España estará representada por los dos equipos murcianos de la asociación 'Triple Doble', que competirá en +40 y +45

Por la parte turística, «son muchos los eventos como cenas y conciertos que rodean al torneo, pero nosotros tenemos especial predilección por una excursión en ferry que irá desde Helsinki hasta Tallin, la capital de Estonia».

Murcia, presente no solo a nivel deportivo

Aunque con la ayuda de jugadores llegados de otros puntos del país, es Murcia quien representará a España en este Campeonato del Mundo de la FIMBA. De manera física, pero también digital, y es que el calendario, las clasificaciones y las estadísticas en vivo de los partidos podrán ser consultadas a través de la aplicación Leverade, desarrollada por la 'startup' murciana miLeyenda Entertainment, ideada para la gestión de competiciones deportivas. El baloncesto de veteranos vive en la cresta de la ola a nivel mundial y Murcia ha sabido posicionarse mejor que nadie.