Félix Laporta: «No vamos a jugar con la presión de tener que lograr el ascenso» Félix Laporta, en el pabellón Príncipe de Asturias. / VICENTE VICÉNS / AGM «Tampoco somos competencia de nadie, solo una alternativa en este deporte en el que trabajamos lo mejor que podemos», afirma el director deportivo del Real Murcia Baloncesto EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Martes, 17 septiembre 2019, 02:23

Está próxima a comenzar la tercera y última temporada del acuerdo inicial de convenio por el cual el CB Myrtia entraba en la estructura del Real Murcia como su sección de baloncesto. Será el sábado, a las 19.30 horas, en la pista del Gran Canaria. Después de quedarse a un solo punto de lograr el ascenso a LEB Oro el año pasado, no se imagina otro punto culminante para este acuerdo -para el que ya existen brotes verdes de extensión- que hacer bueno el dicho de que a la tercera va la vencida.

- Ya no pueden ir de tapados.

- Bueno, el año pasado creo que tampoco lo éramos. Se hizo un equipo con el objetivo de estar en la parte de arriba y, sin esperar unos resultados tan buenos, llegamos en el mejor momento posible al tramo final. Este año se pretende hacer un papel similar y el objetivo definido vuelve a ser estar en lo más alto y en las mejores condiciones para buscar el ascenso.

Plantilla casi nueva: «Es lo habitual en la LEB Plata, los jugadores buscan salir a ligas superiores o firmar mejores contratos»

- ¿No teme que pueda suponer un extra de presión lo cerca que se estuvo el año pasado sin ser tan candidatos?

-Cuando estás compitiendo en estas ligas profesionales, todo puede suponer una pequeña presión. La pasada no teníamos ninguna y, para esta, pienso que tampoco la tenemos, pero sí la ventaja de haber vivido ese tipo de partidos, esa experiencia.

- Algo que llama la atención de esta plantilla es que, pese a quedar tan cerca de ascender, ha continuado con la tónica de reestructurar casi al completo, con solo tres jugadores del año pasado.

-No pasa solo aquí. La LEB Plata es una liga con presupuestos ajustados, que sirve de impulso a jugadores que están buscando salir a ligas superiores o llegar a acuerdos económicos que, o no podemos sustentar, o no consideramos adecuados. Cada año entran y salen muchos jugadores.

Recelo con la marca Real Murcia: «Creo que al principio no se entendió el proyecto, pero hemos ido enganchando a la gente»

- La entrada del Myrtia en el Real Murcia creó mucho recelo. ¿Cómo lo analiza?

-Llevo muchos años en el baloncesto murciano, he pasado por prácticamente todas las categorías y cuando aparece algo nuevo siempre causa una pequeña duda. Creo que la gente no terminó de entender el proyecto ese primer año, pero después de estos años creo que hemos conseguido ir llenando el Príncipe de Asturias poco a poco, que la gente se ha ido enamorando cada vez más y que se ha demostrado lo que dijimos al principio: no somos ni buscamos ser competencia de nadie, simplemente ofrecemos una alternativa, tratamos de hacer lo que nos gusta de la mejor forma posible y de situar lo más arriba posible al Real Murcia, tanto a nivel estructural como deportivo y social.

- ¿De qué manera se convence de ir al Príncipe al clásico aficionado del UCAM de toda la vida?

-Es fácil: si te gusta el baloncesto, tienes la posibilidad de venir y ver grandes equipos con cada vez más jugadores de nivel en una liga de potencial creciente, en la que se juega un baloncesto muy competitivo, con mucha igualdad entre todos los equipos. Y la gente que ya lo ha probado sale de aquí con muy buenas sensaciones. Yo personalmente también voy a ver al UCAM en el Palacio como un aficionado más, y lo hago porque el baloncesto es la forma que tengo de entender la vida.