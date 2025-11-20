La tercera vida de las zapatillas de Jordan Davis

Emilio Sánchez-Bolea Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Hay veces que la historia principal de una película, un libro o una serie no resultan tan atrayentes como las diferentes subtramas que de la misma emanan. Pasó algo parecido este miércoles en Murcia, cuando el UCAM recibía al Lublin en el último partido de la primera fase de la FIBA Europe Cup, sin nada en juego. Pero tuvo un claro protagonista en la segunda parte, un Lee Aaliya que vivió su alumbramiento como jugador del primer equipo del UCAM, y otro que no estuvo sobre la pista, sino en la grada. En la misma que, otrora, rugía con sus espectaculares acciones. Era Jordan Davis, el escolta de 1,88 metros y 28 años recién fichado por el Caesa Cartagena, que con él busca cambiar la dinámica en Primera FEB.

Ex del UCAM, donde jugó entre 2021 y 2023, había aterrizado hacía apenas unas horas en el aeropuerto de Alicante después de un largo viaje con escalas en Nueva York y Barcelona. A recogerle habían acudido Antonio Martínez, delegado del Caesa, y su tocayo Del Cerro, miembro de la grada Sadiel Rojas y que simpatizó con el jugador en su etapa en Murcia. Su vuelta a España fue con el pie izquierdo, pues habían perdido dos de sus tres maletas, y en una de ellas guardaba sus zapatillas de baloncesto. Pero, a grandes males, grandes soluciones.

Del Cerro se acordó de la rifa que, hacía cerca de un año, en la Navidad de 2024, habían organizado en su peña a beneficio de los afectados por las trágicas inundaciones de la DANA en la Comunidad Valenciana. Él y sus compañeros se organizaron para conseguir objetivos de valor por los que pujar y, casualmente, un mes y medio antes, el primer partido del UCAM posterior al negro 29 de octubre fue recibiendo al Breogán en donde, por entonces, jugaba Davis. El escolta, que habitúa a viajar con diferentes pares, donó uno con el que se hizo Paco Idáñez, otra de las cabezas visibles de esta grada de animación.

En estas, Idáñez, con el famoso par en casa, y sabiendo que no le iba a dar utilidad, se acordó de su amigo Fernando Vera, veterano periodista de Onda Regional de Murcia, con décadas de seguimiento al UCAM, que ya le había contado que le gusta conseguir pares de zapatillas de baloncesto de la talla 46 para darles uso, no por mero coleccionismo. Telefonazo al canto. Cuando Del Cerro llamó a Vera, este ya estaba llegando al Palacio. «Di la vuelta, aparqué en doble fila, subí corriendo a mi casa, cogí las zapatillas y volví», cuenta Vera, que reconoce que las mantenía prácticamente intactas. «Me gusta ponerme zapatillas de baloncesto y eran mi talla, pero estas en concreto eran demasiado cantosas», ríe, mientras adjunta prueba.

«Así, ya tiene para ir entrenando hasta que le recuperan las maletas o se hace con unas nuevas», cuenta Vera, que se acercó en el descanso a entregar las zapatillas al jugador, que asistía al partido como un peñista más de la grada Sadiel Rojas. Comedido, pero sin cortarse a la hora de aplaudir las acciones positivas de un equipo donde está de vuelta Emi Cate, con el que coincidió las temporadas 2020-21 y 2021-22, además de los entrenadores Sito Alonso y Lucas Pérez. Su ojito derecho, eso sí, es Jonah Radebaugh. No solo fueron compañeros de equipo en la Universidad de Northern Colorado, también de habitación en la residencia universitaria y, pese a lo enrarecido de su salida del UCAM en 2023, recomendó a su amigo fichar por el club murciano. Concluido el partido, Vera cenó con el jugador, que recibió el interés de algunos equipos de la Liga Endesa, le transmitió sus ganas de hacerlo bien en Cartagena y le pidió saber más sobre Vitor Faverani, que, como él, tuvo un destacado paso por el UCAM.

Terminada la cena, ahora sí, era momento de llegar, por fin, a Cartagena. Hasta allí le condujo Del Cerro, donde el club le ha provisto de una vivienda en el barrio de la Concepción, a apenas cinco minutos andando del Palacio de Deportes de Cartagena, y donde está previsto que, la semana que viene, le acompañe su pareja.

En forma con el 3x3

Pese a no empezar la temporada en ningún equipo, Davis viene realizando intensos entrenamientos enfocados al 3x3, disciplina en la que representa internacionalmente a Azerbaiyán. «Dice que es mucho más intenso que el 5x5, que no se para», relataba Vera.

