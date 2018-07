BALONCESTO La sonrisa del Jairis luce en la LF2 Las jugadoras que lograron el ascenso con el Jairis de Alcantarilla. / nacho garcía / agm El equipo de Alcantarilla prepara su retorno a la Liga de la que fue expulsado hace dos años EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Martes, 31 julio 2018, 01:03

Han sido dos largos años, pero al fin el UCAM Jairis está de vuelta. El pasado 20 de mayo volvía a ganarse en la pista, donde nunca perdió tal privilegio, jugar en la Liga Femenina 2 (LF2), derecho refrendado en los despachos el 6 de julio, cuando fue entregada y formalizada toda la documentación pertinente para hacer oficial el regreso del club alcantarillero a la segunda competición nacional femenina de baloncesto.

El equipo femenino de Alcantarilla vuelve así, a través del deporte, al lugar del que fue expulsado desde los despachos. En el verano de 2016, y ya con el equipo «100% cerrado y de un alto nivel competitivo», recuerda su presidente, Mariano Vivancos, la Federación Española de Baloncesto decidió arrebatar al Jairis su derecho a prórroga tras no presentar en la fecha límite el aval necesario para competir en la categoría.

Dos años después, la espina ha sido extirpada. El curso anterior las chicas entrenadas por Víctor Verdú se quedaron a un paso, pero esta vez no. No ha sido nada fácil. Dado lo que cuesta llegar, en el Jairis no piensan estar solo a verlas venir. La directiva presidida por Vivancos ha pasado dos meses de reuniones en busca de apoyos financieros «ya que no quisiera salir a la aventura, con un presupuesto bajísimo que no nos permita fichar a nadie ni competir». Y es que, cuando se sube de categoría, reforzar la plantilla es «imprescindible. No necesitamos muchos retoques porque algunas de nuestras jugadoras son muy experimentadas, pero es necesario armar el equipo». El club ha anunciado tres fichajes de renombre, como son Raquel Navarro (con experiencia en la LF2), Sara Zaragoza (internacional en categorías inferiores, que regresa a España después de jugar en la NCAA americana) y la internacional danesa Line Piechnik, altas que se unen al capítulo de renovaciones para cerrar una plantilla en la que el club sigue trabajando. También mirando al futuro, pues a la estructura del Jairis llega la joven molinense Paula Llinares, internacional en categorías inferiores.

La UCAM será el patrocinador principal en un club al que también ha llegado la ayuda de la empresa Probelte

«Buscamos hacer un grupo de jugadoras pero también de personas acorde a lo que queremos», puntualiza Vivancos. Esta pasada temporada el equipo del Jairis no era probablemente tan potente como el que se quedó a las puertas una campaña anterior, pero «el grupo humano ha sido nuestro gran acierto. El equipo ha sido una piña, jugándonos el ascenso con dos jugadoras lesionadas de gravedad».

Sigue Verdú

El puesto de entrenador, cómo no, es para Víctor Verdú. «Eso es innegociable», destaca Vivancos. «Es un pedazo de entrenador». También le conocen fuera de las fronteras provinciales, pues la FEB tuvo interés por el entrenador del Jairis. «Algún responsable técnico preguntó por él, pero esas cosas no son fáciles», presume Vivancos.

Alcantarilla vuelve a respirar ilusión con su equipo femenino de baloncesto en una temporada en la que, además, también ha ascendido el masculino a la EBA. «Las empresas que nos apoyan saben que seremos la bandera deportiva del municipio, al menos en cuanto a deportes de equipo». Por el momento, Probelte, la empresa murciana de ámbito nacional dedicada al desarrollo de productos para la nutrición y la sanidad vegetal, compartirá el nombre comercial del equipo junto a la UCAM, «nuestro principal patrocinador». Un binomio que da muestras del buen trabajo en los despachos del Jairis, que ha logrado convencer al mundo de la empresa con su ilusión.