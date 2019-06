Zion Williamson, número uno del Draft Zion Williamson, número uno del draft. / AFP El ala-pívot de 18 años fue elegido por los New Orleans Pelicans después de firmar una temporada histórica en la Universidad de Duke, con promedios de 22,6 puntos y 8,9 rebotes COLPISA / AFP Nueva York Viernes, 21 junio 2019, 10:37

El prodigio estadounidense Zion Williamson fue elegido este jueves en la primera posición del Draft de la NBA por los New Orleans Pelicans.

El ala-pívot de 18 años era el gran favorito para alcanzar el primer lugar después de firmar una temporada histórica en la Universidad de Duke, con promedios de 22,6 puntos y 8,9 rebotes.

Ataviado con un traje íntegramente blanco, Zion subió al atril para recoger la gorra de su nuevo equipo que le entregó el comisionado de la liga, Adam Silver, en el Barclays Center de Brooklyn.

Con unas condiciones físicas únicas (129 kilogramos de peso y 2 metros de altura) y una capacidad atlética nunca vista, Zion no pudo evitar la emoción ante las cámaras. «Nunca pensé que estaría en esta situación. No estaría aquí si no fuera por mi madre. Solo quiero darle las gracias. Puso sus sueños a un lado por mí», dijo con lágrimas en los ojos.

Los Pelicans traspasaron recientemente a Anthony Davis a Los Angeles Lakers y convertirán a Williamson en la nueva cara de la franquicia, que luchará por un puesto en los playoffs en la Conferencia Oeste a pesar de su juventud.

El base Ja Morant (Murray State) fue elegido en el segundo lugar por los Memphis Grizzlies, mientras el canadiense RJ Barrett, compañero de Zion en Duke, fue la tercera opción por los New York Knicks.

El alero brasileño Marcos 'Didi' Louzada Silva, de 20 años, cayó hasta el trigésimoquinto puesto, también en poder de los Pelicans.