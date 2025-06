En Molina ya piensan en Segunda FEB y en Archena empiezan a asumir su adiós

Va a ser verdad eso de que la alegría va por barrios. Ni quince kilómetros separan al Serrerías de Molina de Segura y el Joaquín ... López Fontes de Archena, pero bien diferente es el ánimo que ahora mismo se respira en ellos. La pista, que no es tan soberana como en un mundo ideal debería, mandó que ambos representen a la Región la próxima temporada en Segunda FEB, el tercer escalón del baloncesto nacional. Pero los despachos a veces tienen otros planes.

No hace ni dos semanas cayó un jarro de agua helada de la que siguen sin recuperarse en Archena. Apenas terminada su temporada de estreno en Segunda FEB, una de sobresaliente para un equipo de jugadores en su mayoría formados localmente y algunos que compaginan el baloncesto con los empleos que les dan de comer, y de la que se despidió en unos cuartos de final en los que pusieron contra las cuerdas al favoritísimo Melilla, el club valricotí se quedaba sin el 70% de su presupuesto con la salida de La Salud, su patrocinador principal.

El 4 de julio es el límite para formalizar la inscripción de cara a la próxima temporada y, mientras «el tiempo se va echando encima», como reconoce Antonio Verdú, director deportivo, «solo un milagro» podrá evitar que el club archenero pierda lo que por derecho deportivo se ganó.

Patrocinios indispensables

La buena nueva que esperan sin mucha fe en Archena ya la han recibido en Molina. El equipo azulón ascendió desde Tercera FEB y, pasado justo un mes de «un logro deportivo de primera magnitud», como valora su presidente Joaquín García Box, en el Molina Basket ya se atreven a decir que nada les separa de Segunda FEB. Ni tan siquiera «un problemilla de última hora con el aval». Su patrocinador principal, Sercomosa, aumentará su apoyo, así como se celebra «el compromiso de nuestro ayuntamiento», que, además de aportar una subvención pendiente de aprobar, ha ayudado en la búsqueda de nuevos patrocinadores.

«Tenemos una temporada para ver si esto es una realidad e introducirnos en el tejido empresarial de Molina, que es una potencia industrial» Joaquín García Box Presidente del Molina Basket

Es un apoyo que en Archena se queda corto. Verdú asume que «pueden llegar hasta donde pueden», pero no alivia una «situación crítica», especialmente dado el «margen tan pequeño» desde la inesperada salida de La Salud.

En Molina, García Box empatiza con el drama de unos vecinos a los que desea la llegada de ese «milagro». Él era el presidente del antiguo ADM cuando en 2009 hubo de renunciar a la LEB Bronce cuando disputó fase de ascenso a Plata. «Es una historia por la que hemos pasado, por eso estamos intentando encontrar más apoyos», cuenta, a pesar de que ya tiene lo necesario, porque no quiere depender tanto de un solo patrocinador. «Tenemos una temporada para ver si esto es una realidad e introducirnos en el tejido empresarial de Molina», a la que considera «una potencia industrial», pues considera que «entre cuatro o cinco patrocinadores, no hablaríamos de ninguna barbaridad en apoyos».

Uno por otro

Pese a lo que para García Box es «una rivalidad muy bonica» entre localidades vecinas, lo más probable es que no haya derbi en Segunda FEB. Verdú, que no disimula su «tristeza por todo lo que se ha conseguido», no valora la Tercera FEB de no vencerle la batalla al reloj. Su única tranquilidad es que «a nivel de cantera no afectará», pues esta partía con un presupuesto diferente, y este es momento de «ser más conscientes incluso de lo importante que es para nosotros».

«Estamos en una situación crítica, sobre todo por el margen tan pequeño desde la salida de La Salud; es muy triste dado lo que hemos conseguido» Antonio Verdú Director deportivo del Archena

En Molina ya trabajan en la confección de una nueva plantilla. Y, pese a que la alegría de salir en Segunda FEB vence, también hay hueco para la tristeza. «Vamos a mantener el modelo de cantera», dice García Box, pero reconoce que no hay sitio para todos en la nueva categoría. «Esto es bonito, pero también doloroso, pues hay decisiones que no son gratificantes».