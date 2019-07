La jugadora récord ya está en casa «Me he quedado alucinada de la cantidad de gente que me ha felicitado», dice una abrumada Laura Gil EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA. Viernes, 12 julio 2019, 10:24

En el trato en primera persona no deja de tirar de humildad a la hora de hacer balance, pero lo cierto es que Laura Gil ha alcanzado, a sus 27 años, el estatus de leyenda. No es baladí elevarle a tal escalón, pues la murciana es la baloncestista más laureada de la historia en España, superando, ya desde el pasado verano, a Pau Gasol. Y, al tiempo, es sinónimo de infalibilidad. Desde que en 2013 disputó su primer gran torneo con la selección absoluta, el baloncesto español cuenta sus veranos por medallas. Siete en total, a las que hay que sumar nueve más en categorías inferiores.

El pasado domingo cayó la tercera de oro, conquistando su tercer Eurobasket. Hacer del éxito el hábito. Gil es consciente de que cada vez son más las voces que apuntan a esta selección femenina como la mejor de la historia, una consideración en la que «nos hemos ganado estar», pero sabe que la fortaleza mental es uno de sus grandes aliados para tocar metal año sí y año también. «En el momento en que te acomodes, lo mejor es dejarlo», dice recién llegada a Murcia «después de unos días de no parar».

Han sido «muchas llamadas y mensajes de felicitación» recibidos estos días, pero aún le quedan más. Esta mañana será recibida en el Palacio de San Esteban por el presidente en funciones de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

Puestos los pies en la tierra que le vio nacer, el enésimo triunfo se va asimilando y los balances comienzan a salir con mayor clarividencia. En este pasado Eurobasket, y en contra de lo que su reciente palmarés debiera indicar, España no partía como favorita por la falta de algunas jugadoras, obstáculo que no es la primera vez que sortean. «La fortaleza del grupo siempre se impone, llevamos siete veranos subiendo al pódium, algo que no es nada fácil», analiza al tiempo que se reconoce «emocionada por la consideración que recibimos».

Un grupo sólido

El grupo creado por Lucas Mondelo, seleccionador, mantiene su identidad verano tras verano, pero, dependiendo de la temporada, ha habido años en los que a algunos de los grandes talentos de esta generación les ha tocado descansar. No es el caso de Gil, que antes que darse valor a sí misma prefiere recordar que «todas las que han estado un verano u otro tienen la calidad suficiente para estar en el equipo y son parte de cada medalla».

En el «sabor especial» que ha tenido este último oro ha entrado también en juego el componente murciano de contar con la «conexión especial» que ha tenido con Juan Francisco Abellán, médico de la selección, con quien «el equipo ha ganado mucho con su incorporación, ha sido todo un puntazo».