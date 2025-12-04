Jordan Davis: «Hay que construir una buena química en el equipo»

Jesús Fernández Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:17 Comenta Compartir

El Cebé ya ha presentado a Jordan Davis, una de sus caras nuevas. Seguramente la que más ilusiona a la afición albinegra. «Estoy muy feliz en este nuevo capítulo de mi carrera profesional», confesó el base estadounidense con pasaporte de Azerbaiyán, que ya debutó con el Caesa en el último compromiso que tuvo en Zamora. Fue un partido en el que se vieron atisbos de mejoría en los de Félix Alonso, pero que un último cuarto demoledor destrozó por completo todo el trabajo que habían hecho antes. En esos 40 minutos se pudo ver la importancia que va a tener Davis para el míster. Y es que un chico de su calidad no se puede desaprovechar. Como ocurre con Faverani.

Casi sin entrenar, jugó casi 17 minutos de partido, donde asumió mucha responsabilidad a la hora de tirar, pero esta vez no estuvo acertado. Pese a su 1 de 8 en tiros de campo y solo tres puntos, se pudieron sacar conjeturas positivas de su debut.

Davis llega para aumentar la puntuación del equipo y mejorar la estadística de acierto. Son dos facetas del juego nefastas, en estos momentos, para los cartageneros. Tienen una media de 69 puntos por partido, la más baja de todos, y un porcentaje de acierto en un 41,8%, la tercera peor.

El técnico Félix Alonso le ha pedido que muestre sobre la cancha «una alta intensidad y un buen nivel defensivo»

Además, su buena mano también le va a permitir ser el organizador nato de los ataques albinegros, donde también son líderes por la cola en asistencias. Contra el Zamora fue el que más repartió y eso que solo fueron tres. Reconoce que Félix Alonso le ha pedido «una alta intensidad y un buen nivel defensivo», sumado a lo energía que tiene que aportar en la parcela ofensiva.

Un descanso positivo

Davis es optimista y sabe que son capaces de darle la vuelta a esta mala dinámica. El Cebé encadena seis derrotas ligueras seguidas y en cinco de ellas el rival le ha endosado más de 90 puntos. Un dato con el que se hace muy difícil competir. «Ahora tenemos un descanso para construir una buena química y relacionarme más con mis nuevos compañeros». En este tema también incluye a sus nuevos compañeros, Kobe Webster y Chayce Polynice, que ya están sobre el parqué.

Por último, el nuevo base del Caesa reconoció que influyó el tema de conocer el territorio para firmar porque es algo importante para él y su familia. Davis estuvo tres temporadas en el UCAM Murcia.