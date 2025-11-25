Izan Almansa y una nueva era

Emilio Sánchez-Bolea Martes, 25 de noviembre 2025, 00:17 Comenta Compartir

Tiempo de 'ventanas FIBA', tiempo de Izan Almansa. Desde que a estas alturas del año pasado, y en la remota Perth, el teléfono del murciano sonó con llamada entrante proveniente de más de 14.600 kilómetros de distancia, Almansa no ha faltado a ninguno de los partidos oficiales de la selección estipulados en el calendario competitivo con objeto de clasificación para grandes torneos, las conocidas como 'ventanas FIBA'. Bratislava y el 22 de noviembre serán especiales para el chico criado en el barrio del Infante. Sobre suelo eslovaco y aquel día fue su debut con el equipo nacional español, y el convencimiento que mostró a Sergio Scariolo, aún seleccionador, dio para una nueva llamada en el siguiente parón.

España consiguió un billete para el Eurobasket de 2025 para el que hubo que sudar más de la cuenta, lo disputó ya con la presencia de sus jugadores de Euroliga y NBA, incapacitados para estos partidos por la guerra sin fin entre Euroliga y FIBA y la ignorancia de la NBA y, ahora, lo que está en juego es el puzle de la Copa del Mundo de 2027. El viaje para que España participe en la cita de Catar empieza ahora y, de nuevo, Izan Almansa es parte activa de la misión ahora comandada por Chus Mateo.

El nuevo seleccionador, que se ha intercambio el puesto con Scariolo, dio la pasada semana su primera lista y la confianza en Almansa, que en este tiempo pasó de ser un proyecto de jugador de la NBA a una de las más firmes apuestas de futuro del Real Madrid, se mantiene intacta. Tanto que, de los 14 jugadores convocados por el nuevo seleccionador, Almansa es el único que esta temporada no tiene ficha como jugador del primer equipo de su club.

En tres competiciones

Es una de las grandes referencias del Real Madrid en la nueva Liga U para canteras sub-22 de equipos de la Liga Endesa surgida de la tricefalia entre CSD, FEB y ACB y, en tal que la propia evolución del jugador dictamine si su futuro más cercano con el club blanco pasa por una cesión, por centrarse solo en el primer equipo o estar a caballo entre el sub-22 y los hombres de Scariolo, en estas últimas el murciano va aprovechando lo que le va cayendo.

Almansa aprovecha cada minuto en la Liga Endesa, donde promedia 4 puntos y 2,5 rebotes en solo 8:28 en pista

Y es que ya ha debutado tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, competición que no para estas dos semanas, pero cuenta con permiso especial de su club. En la Liga Endesa ha jugado cuatro partidos y en todos ha anotado, promediando 4 puntos y 2,5 rebotes en solo 8:28 minutos por encuentro. Este pasado sábado realizó su primer desplazamiento en la competición y, aunque solo jugó 3:50 en Granada, su mínimo hasta ahora, dejó un buen mate a dos manos. En Europa solo ha aparecido dos noches en juego, un debut contra el Asvel de 5:26 y una canasta, y 4 anecdóticos minutos en la visita al Maccabi en Belgrado sin puntos.

Su territorio, por ahora, es la Liga U. El Real Madrid marcha líder y en ella Almansa está brillando, con 11,3 puntos y 7,2 rebotes por partido en los 24:23 que pasa en pista de media, entre el dominio de su talento y la discreción del mayor reparto de minutos que se puede permitir el conjunto blanco. Eso sí, su talón de Aquiles, el tiro, sigue necesitado de mejora: ha fallado once de los doce triples que ha intentado y el tiro libre, donde acierta el 48,1% de sus intentos, se le resiste.

Rol a conocer

Scariolo ha sido el gran valedor de Almansa en su trayectoria sénior. En 2023 le convocó para una semana de entrenamientos con el equipo que marcharía a la última Copa del Mundo, le hizo debutar en partido oficial con la selección y, en su marcha al Real Madrid, fue quien propuso y dio luz verde al fichaje por cuatro temporadas de un jugador al que la NBA le fue esquiva y sobre quien aparecían cada vez más dudas.

Son las terceras 'ventanas FIBA' seguidas a las que irá, tras las que clasificaron a España para el Eurobasket

Con Mateo, ese entendimiento está por ver. Por el momento, ser el único sub-22 de los catorce hombres de una lista que ha premiado mucho la meritocracia, pinta a significativo. Y la FIBA, en su web oficial, le considera una de las estrellas emergentes sobre las que posar la mirada en estas 'ventanas FIBA'. El primer test para Almansa y la selección de Mateo será este jueves a las 18.30 en Farum ante la débil y local Dinamarca y, tres días después, el domingo a las 19.45, frente a Georgia en San Cristóbal de La Laguna.

