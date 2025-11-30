Izan Almansa es el mejor en la victoria de España ante Georgia El joven pívot murciano, único jugador sub-22 del equipo nacional, fue el que más jugó, el que más valoró y con el que la selección mejor marcador tuvo

No ha podido empezar de mejor manera la era de Chus Mateo al frente de la selección española para Izan Almansa (Murcia, 2005). El joven pívot del Real Madrid, que no jugó el primero de los dos partidos de estas primeras 'ventanas FIBA' de clasificación para la Copa del Mundo de 2027, y que es el único de la lista que este año no tiene ficha con el primer equipo de su club (juega la Liga U y es convocado para algunos partidos de la Liga Endesa y la Euroliga), fue el jugador más constante de la selección española en su contundente victoria por 90-61 ante Georgia, contra quien perdió en el Eurobasket del pasado septiembre, anotando 12 puntos, consiguiendo 9 rebotes, robando 3 balones y poniendo otros 3 tapones para sumar 24 créditos de balance y sumar un +32 de balance positivo para el combinado nacional.

España Díaz (9), Yusta (17), Reyes (8), Salvó (9) y Guerra (6) -quinteto titular- Osobor (0), Cárdenas (4), Alonso (10), Busquets (6), Paulí (5), Almansa (12) y Costa (4). 90 - 61 Georgia Andronikashvili (4), D. Sanadze (7), Phevadze (2), Shengelia (10) y Shermadini (8) -quinteto titular- Jintcharadze (0), Burjanadze (3), Turdziladze (4), Korsantia (6), S. Sanadze (2), McFadden (5) y Khatiashvili (10). Parciales: 19-22, 28-11 (47-33), 23-13 (70-46) y 20-15 (90-61).

Árbitros: Boris Krejic (Eslovenia), VentsislavVelikov (Bulgaria) y SinisaPrpa (Serbia).

Incidencias: Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna, 4.603 espectadores. 2ª jornada de los clasificatorios europeos para la Copa del Mundo de 2027.

Almansa, que fue el hombre que más tiempo pasó en pista para los de Mateo, fue el máximo reboteador y jugador más valorado del partido y el más beneficioso para España con su presencia en pista. Además, solo Santi Yusta metió más puntos (17) no solo entre sus compañeros, entre los 24 jugadores que saltaron a la cancha esta noche en San Cristóbal de La Laguna, sede de La Laguna Tenerife y lugar especial para la despedida de Giorgi Shermadini, ya en su séptima temporada en el club aurinegro, de la selección georgiana.

Entrada convincente

El momento de Izan Almansa se dio a los 4:28 de partido. Y, en este debate sobre su indefinición entre el ala-pívot y el pívot, interesante fue verle jugando como '4' al lado de Fran Guerra hasta solo los últimos dos minutos y medio de la primera parte, cuando se sentó a descansar el canario. No así el murciano, que jugó 15:32 solo entre primer y segundo cuarto, y todos esos minutos de seguido. Una muestra no solo de su frescura física, también de la satisfacción de su entrenador ante el despliegue físico de Almansa en pista, difícil de parar para los toscos interiores georgianos, muy activo de manos en defensa y que atacó con agresividad el aro en cortes hacia canasta.

Con él en pista España remontó un mal inicio y se fue al descanso ya con dobles dígitos de diferencia sobre Georgia (47-33). En la reanudación solo hubo de esperar 2:32 para regresar a la cancha y volver a ser parte activa de los mejores minutos del equipo español, muy rápido en las ayudas defensivas y corriendo el contraataque, un juego en el que Almansa encajó como obrero de la cadena de producción de Mateo.

Significativo abrazo

Firmó un gran mate a dos manos para el 55-39 a 4:59 del final del tercer cuarto y se sentó definitivamente cuando restaban 1:46 de partido, solo doce segundos después de una canasta en semigancho muy aplaudida. En su camino al banquillo fue felicitado por seleccionador Chus Mateo con un abrazo y recibido por todos sus compañeros puestos en pie.