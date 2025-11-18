Izan Almansa se apunta a la nueva selección de Chus Mateo

Cambió la temporada, el seleccionador, y hasta de destino un empecinado Izan Almansa con la NBA hasta la llamada del Real Madrid, ... pero no la convocatoria del joven de 20 años criado en el barrio del Infante con el equipo nacional en unas 'ventanas FIBA'. Para la primera lista del nuevo seleccionador, Chus Mateo, el murciano vuelve a ser parte de un equipo en pleno relevo generacional.

Huérfanas las selecciones de los jugadores que disputan la NBA y la Euroliga, Almansa cuenta con ficha como vinculado del equipo sub-22 y dispone de permiso blanco para jugar sus terceras ventanas seguidas, esta vez, las primeras de clasificación para la Copa del Mundo de 2027. No será el único murciano, pues debutará también con el primer equipo el médico Juan Francisco Abellán, reputado traumatólogo con años de experiencia en la absoluta femenina.

La selección jugará dos partidos, el 27 de noviembre, a domicilio, en Farum ante Dinamarca, y el 30 en La Laguna ante Georgia, en la despedida de Giorgi Shermadini de su selección. Estas ventanas serán también el estreno de Sito Alonso como seleccionador letón, con pruebas el día 28 en Riga ante los Países Bajos y, el 1 de diciembre, ante Austria en Viena.