Otra gesta de un club de 'Campeones'

El entrenador del equipo de baloncesto Primi Sport, Antonio Pelegrín, da indicaciones a sus jugadores, en el pabellón de deportes del barrio de Santa Lucía. / pablo sánchez / agm El proyecto inclusivo, tras 15 años de vida y un amplio palmarés, permite ya a 50 discapacitados intelectuales practicar diferentes deportes El equipo de baloncesto Primi Sport queda segundo en el campeonato de España

El compañerismo, el respeto, la amabilidad, la amistad, el esfuerzo... Aquí los valores del deporte se cumplen a rajatabla. Hasta tal extremo, que nadie usa la picaresca para engañar al árbitro o tirar a portería vacía si el portero está en el suelo, por ejemplo. En el caso del equipo de baloncesto de discapacitados intelectuales Primi Sport, la derrota en la final del campeonato de España se celebró como un triunfo más: mezclados con los ganadores. La gesta, lograda el pasado fin de semana, es la última conseguida por un club que, en sus diferentes modalidades, acumula quince años de vida y más de un centenar de campeonatos, títulos y logros en el deporte inclusivo.

El subcampeonato conseguido el pasado fin de semana en baloncesto es el logro más reciente. La competición, organizada por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), se celebró del 18 al 21 de octubre en las localidades almerienses de Mojácar y Garrucha y concentró a diferentes equipos de España. En el caso del Primi Sport, jugaron en la categoría de Primera Adaptada (también existe la Competición y la Habilidad, en función del nivel de exigencia) contra equipos de Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia, como el Jumilla. El año pasado también lograron la plata, en San Fernando.

Nadie en el Prim Sport esperaba alcanzar tan buen resultado. «Hasta los padres estaban preocupados, por si nos daban una paliza. Los chicos tienen un mérito tremendo, y más cuando encima tuvimos la baja de los dos mejores jugadores», reconoce el propio entrenador, Antonio Pelegrín. El técnico cartagenero, de 50 años, es un mito en los banquillos del 'basket' regional: empezó con 18 y no paró hasta los 44, con estancias en Cartagena, Murcia, Lorca y Cehegín, entre otros lugares. Hace dos descubrió al Primi Sport y no dudó en enrolarse en un proyecto totalmente diferente a los de antes.

«Lo que estoy viviendo aquí, no lo he visto en ninguna parte. Aquí ganar es secundario, no hay ese ego personal y ves una solidaridad total. Los chicos me tienen un cariño tremendo. Una vez, estuve tanto tiempo sin verlos que cuando volvimos a los entrenamientos, uno de ellos se subió a mi espalda y no se bajó en toda la sesión. Es su forma de mostrar afecto», reconoce, tras la sesión en el pabellón de Santa Lucía. La segunda semana de noviembre empezarán por primera vez la liga regional (jugarán en el Palacio de Deportes), pero la próxima semana les darán descanso a los chicos: irán a ver el partido del UCAM Murcia contra los italianos del Avellino.

El equipo de baloncesto del Primi Sport guarda cierta relación con 'Campeones', la reconocida película de Javier Fesser candidata a los Oscar, que cuenta la historia de cómo un entrenador de baloncesto de élite, tras sufrir un accidente de tráfico por consumir alcohol, es sancionado con entrenar a un equipo de discapacitados intelectuales. La experiencia le cambia la manera de ver la vida.

«Todo lo que ves en la cinta, es lo mismo que vivimos nosotros a diario. Es un fiel reflejo. Cuando pierdes, lo celebras con el ganador. Y al principio, muchos chicos corrían sin más y se dejaban la pelota. Y otros a los que les costaba ducharse. La película ha dado visibilidad a este mundo», reconoce Pelegrín.

Como ejemplos de este equipo, el entrenador se queda con todo lo bueno de cada uno. Manolo, con síndrome de Down, tiene 27 años. Juega de alero y no se le quita la sonrisa en ningún momento. «Es una bendición. Además, tiene un tiro tremendo. No hace otra cosa, eso sí, pero posee una efectividad importante», resume Pelegrín. También están Kiko, fino y veloz, «un figura en los contraataques»; José Carlos, que rinde ya sea en baloncesto, fútbol sala o natación; y otros como Rubén, Tomás y Cristian, que lo dan todo en cada partido. «El Club Deportivo Primi Sport es el gran desconocido de la Región de Murcia», sentencia Pelegrín.

Y no anda muy desencaminado el entrenador de baloncesto. El Club Deportivo Primi Sport lo fundó en 2003 un grupo de padres de alumnos del colegio de educación especial Primitiva López, con el fin de que sus hijos pudieran practicar deporte. «Nuestros hijos no tenían dónde hacerlo. Entre varios padres, nos empezamos a mover y a contactar con la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual», recuerda el presidente, Pepe Moreno. Ahora, quince años después, el club atiende a medio centenar de personas, también de los centros Astus y Asido, entre otros, y permite que puedan practicar otros siete deportes, al margen del baloncesto: fútbol sala, fútbol 7, natación, atletismo, golf, pádel y petanca.

Lo hacen en las diferentes instalaciones deportivas del municipio (y en la Roda Golf, en Los Narejos), y bajo la supervisión de alrededor de una treintena de técnicos «totalmente titulados». Todos ellos realizan un curso en la Federación, a fin de que puedan tratar a los chicos «con una mayor compresión», resume Moreno. En el palmarés ya tienen más de un centenar de títulos y medallas, en todas las modalidades. «Al principio costó que los padres dieran el paso. Normalmente siempre suelen tener a los hijos mimados, protegidos, en casa, viendo la televisión. Con esto logramos que tengan una actividad, un hábito, como todos», sostiene.