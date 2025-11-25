Fabián Flores ya empieza a encandilar en DePaul

Emilio Sánchez-Bolea Martes, 25 de noviembre 2025, 23:52 Comenta Compartir

Es uno de los techos del baloncesto nacional más joven, pero siempre fue el suyo un perfil bajo. Alto, altísimo según los 2,17 metros que le dan actualmente desde Estados Unidos, el de Fabián Flores (Alcantarilla, 20 años) siempre fue un proyecto que cocinar a fuego lento. Quienes participaron en su formación en un UCAM con el que llegó a jugar en la Liga Endesa y la Champions League, y con quien tan protagonista fue en el primer partido del 'playoff' de 2024 en Valencia, saben que los jugadores grandes son de maduración tardía.

Tanto es así que fue este este verano cuando se estrenó como internacional con la selección sub-20. La NCAA, desde que fue aprobada sobre la misma la gestión de los derechos de nombre, imagen y semejanza para lucro de sus jóvenes deportistas, emergió como un fructífero mercado. Hace un año le costó decir que no, pero este DePaul era su inevitable destino.

Sorpresa para todos

Con un salario superior a casi todos los jugadores del UCAM, Flores aceptó ser un 'redshirt' (cuando un atleta pospone su participación en competiciones durante una temporada para poder extender su elegibilidad deportiva) y pasar todo su primer año sin competir. Pero este mes la NCAA aprobó una exención de elegibilidad, permitiéndole jugar esta temporada y las dos siguientes. Por ahora ha jugado cuatro partidos y se va asentando en la rotación. Debutó el día 11 jugando apenas tres minutos, pero, tres días más tarde, en 16 minutos sumó 6 puntos y 8 rebotes, se ganó la titularidad en solo su tercer partido, aportando 11 puntos y 5 rebotes en su primera victoria, y 7 puntos y 8 rebotes en el último encuentro. Números para una media de 6 puntos y 5,5 rebotes por choque en 11,3 minutos con, además, grandes porcentajes del 66,7% en tiros de dos y un 100% en tiros libres, convirtiéndole en el debutante más destacado de los Blue Demons.

Chris Holtmann, entrenador de los Blue Demons, se muestra impresionado por «su intuición e inteligencia»

Su entrenador, Chris Holtmann, es el primer sorprendido de la inmediata capacidad de aportación del español. Incluso, después de su primera titularidad, reconocía que «algo que creo que no sabíamos sobre Flores cuando le reclutamos, solo como idea general, es cómo de inteligente es». Holtmann ve en él «hechuras de gran jugador», porque, explicaba, «tener intuición e inteligencia puede ser una ventaja, pero él lo combina con tamaño y una gran habilidad para moverse».

Irá a más

Ahora mismo, los Blue Demons son sextos clasificados de la Big East Conference, una de las más importantes de la NCAA. Pero las expectativas, sacado este conejo de la chistera que ha sido Flores para jugar ya este año, solo crecen. Su entrenador, eso sí, cree que el de Alcantarilla «se fatigó demasiado en aquel partido», en referencia al día en que jugó 16 minutos. Pese a que cuenta con experiencia profesional en España, Holtmann cree que «todavía está aprendiendo a lidiar con el contacto y el físico de aquí», si bien insistía en que «lo que le ha traído hasta aquí es su intuición y su inteligencia», maravillado con el jugador desde su primera semana en Chicago «por las cosas que veía y las observaciones que hacía».

Con medias de 6 puntos y 5,5 rebotes en solo 11,3 minutos por partido, se ha convertido en el novato más destacado del equipo

Así pues, mientras en los Blue Demons no esperaban tal impacto inmediato del ex del UCAM, se muestran cautos en cuanto a su futuro inmediato. Para Holtmann, «sus minutos serán una decisión partido a partido». Pero, sin poder ocultar la obviedad de lo preparado que está Flores para la NCAA, un Holtmann que no está «seguro» de sus minutos, reconocía que «espero que juegue».

Temas

Baloncesto

UCAM