Eurobasket femenino Laura Gil: «Somos un equipo de leyenda» El médico murciano Juan Francisco Abellán posa junto a Laura Gil, con la bandera de la Región de Murcia, el domingo en Belgrado. Laura Gil, la jugadora española con más medallas, no se aburre «de ganar» AMADOR GÓMEZ MADRID Martes, 9 julio 2019, 03:09

Desde 2007 no se ha bajado del podio. «Una nunca se aburre de ganar», dijo la murciana Laura Gil, la jugadora española de baloncesto más laureada de la historia, tras desbancar del trono el verano pasado a un mito de la canasta como Pau Gasol. El domingo sumó su decimosexta medalla. Al referirse al Eurobasket que concluyó con el oro para España, la pívot murciana dijo el mismo domingo en Onda Cero que «ha sido diferente al de años anteriores porque piezas clave del equipo no estaban, pero hemos demostrado que somos un conjunto de mucho nivel en el que si no suma una, suma la otra. Es otro verano especial».

«En este conjunto están reflejados los valores del deporte», reconoce Laia Palau en el regreso a España de la selección femenina de baloncesto

Al ser cuestionada sobre si forma parte de una selección de leyenda, Laura Gil añadió que «no somos conscientes, pero si te pones a analizar lo que ha pasado estos últimos años, no haber bajado del podio lo pintamos fácil, pero no lo es. Es el momento de parar y pensar que sí, que somos un equipo de leyenda».

Palmarés de Gil Con la selección absoluta Oro en el Eurobasket 2013 (Francia), plata en el Mundial 2014 (Turquía), bronce en el Eurobasket 2015 (Hungría y Rumanía), plata en los Juegos 2016 (Río de Janeiro), oro en el Eurobasket 2017 (República Checa), bronce en el Mundial 2018 (España) y oro en el Eurobasket 2019 (Serbia y Letonia). Selección, categorías inferiores Nueve medallas entre Europeos y Mundiales, 4 de ellas de oro y 5 de plata. En clubes 4 Ligas, una Euroliga, 2 Copas de la Reina y 4 Supercopas de España. Desde 2016 juega en el Perfumerías Avenida de Salamanca, con el que ha conquistado las dos últimas Ligas.

De las 16 medallas que ha ganado, dice que todas tienen su trabajo y su historia detrás, pero hay tres a las que guarda algo más de cariño: «Sin duda, la de los Juegos es muy especial. También la de 2013, que fue la de mi primer torneo con la selección absoluta. Y esta última».

En boca de todos @MullorAlba «Si hubiera más mujeres como Laura Gil, las mujeres dominaríamos el mundo» @rudy5fernandez «Lo de Laura Gil es tremendo» @JG_speedy «Si es que son muy grandes, enhorabuena. Todo el trabajo y el sufrimiento siempre dan resultado y pocas veces lo dan en forma de oro, que es cuando mejor sabe. A disfrutarlo. Lo de Laura Gil es impresionante, cómo defiende esa niña» @blasradio «Laura Gil ha entrado en pista a 2:46 del final tras la cuarta de Ndour. Desde ahí Jelena Brooks, que estaba haciendo mucho daño abajo, no ha metido ni un solo punto. La ha sellado» @Phaty8 «¿Ahora entendéis mis turras todo el año con Laura Gil? ¿Lo veis? Es BRUTAL, SIEMPRE EN MI EQUIPO» @bfemeninoCT «BFCT con la selección española de baloncesto femenina y nuestra Laura Gil. Juntas hacemos más grande este deporte. Gracias y enhorabuena» @Ruflisondulada «Laura Gil con sus robos de balón, Marta Xargai que mete todo y Laia que es espectáculo puro... Esto es basket» @kikoarion «No era de mis favoritas, pero... es un espectáculo, baloncesto en estado puro. Laura Gil lee el baloncesto en defensa como pocos, y va al rebote como nadie. Ejemplo para cualquier niña o niño que ame este deporte» @_fervercon «Laura Gil en mi equipo SIEMPRE» @Alegarshia «No es solo talento, es esfuerzo y sacrificio. Y si tengo que destacar a alguien, diría LAURA GIL» @xavitivo «No oigo ni leo comentar el PARTIDAZO de Laura Gil. 9 puntos, 10 REBOTES, 5 robos. CLAVE. No todo en el baloncesto es meter 50 puntos» @alvarom «Me iría a la guerra con Laura Gil» @pilar51 «El núcleo compuesto por Laia Palau, Laura Nicholls, Silvia Domínguez, Marta Xargay, Laura Gil y la ahora ausente Alba Torrens ha construido un imperio, sin darse cuenta ni importancia, asaltando todos los cielos sin ínfulas de estrella» @jantrue17 «Si mandamos a Laura Gil a Gran Bretaña nos devuelven Gibraltar» @blue_boot «Me alegra mucho que por fin se hable de Laura Gil y se le reconozca el tremendísimo trabajo que hace campeonato tras campeonato»

La eterna capitana

«Vamos pasito a pasito, que nos ha ido muy bien la humildad hasta ahora», proclamó ayer Laia Palau, la eterna capitana de la mejor selección femenina de todos los tiempos, que regresó a Madrid tras haber conquistado su segundo título de Europa consecutivo, sin bajarse del podio en los últimos siete años en los grandes campeonatos, «algo que la gente del deporte sabe que es muy complicado». «La humildad es la clave de este equipo», insistió Astou Ndour, premiada con el trofeo de MVP del Eurobasket de Letonia y Serbia.

«Este equipo, en el que están muy reflejados los valores del deporte, sigue siendo de leyenda. No para de crecer y de ganar. Es ambición pura», reconoció Laia Palau después de que la selección firmase un nuevo hito, siete meses antes de afrontar el torneo de clasificación que dará el pasaporte a los Juegos de Tokio. «Tenemos retos por delante, pero lo bueno de este equipo es que siempre empieza de cero y en el próximo reto, el Preolímpico o las Olimpiadas, vamos a darlo todo otra vez», prometió la veterana jugadora española (cumplirá 40 años en septiembre) a su llegada al aeropuerto de Barajas. «Este equipo es una pasada. No dejéis de creer en nosotras, porque, como podéis ver, fallamos poco», lanzó una hora después Laia Palau ya en el Palacio de la Moncloa, donde la selección fue recibida por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que también despidió a la selección antes de viajar a Riga a afrontar el Europeo.

«Es muy difícil trasladaros la emoción y el orgullo que siente todo el conjunto de la sociedad española», fueron las primeras palabras de Sánchez a las campeonas. «Sois un ejemplo de empeño, sacrificio y compañerismo que destiláis al jugar y, sobre todo, fuera de la cancha», añadió. «La final se nos hizo hasta un poco aburrida ya que ganasteis de 20 puntos», bromeó Sánchez.

Mondelo pone rumbo a Japón

En el regreso a la capital de las reinas de Europa faltó el «comandante» -así lo califica Jorge Garbajosa- Lucas Mondelo, ya que el seleccionador nacional viajó directamente con destino a Japón para, como nuevo entrenador del Toyota Antelopes, preparar la liga de verano con el equipo nipón tras abandonar el Dynamo de Kursk ruso. «Lucas es el seleccionador perfecto para este equipo, para este gran buque de jugadoras», apuntó el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), para quien lo conseguido por la selección femenina «es una salvajada, algo irrepetible».

«Nos lo merecemos, porque trabajamos mucho y este grupo tiene cosas muy buenas. Somos muy conscientes de que los ciclos se acaban, pero mientras estemos, lo estamos disfrutando. Mientras sigamos haciendo nuestro trabajo de la manera que lo hacemos y seamos nuestra versión, podemos optar a lo que sea», aseguró luego Laia Palau, que descartó sin embargo la gesta de ganar título el próximo año en los Juegos Olímpicos. «Primero habrá que llegar a Tokio, pero el oro en los Juegos son palabras mayores, porque cuando tienes que cruzarte con Estados Unidos ya sabéis lo que pasa». Sobre el Eurobasket, dijo que «nos van los momentos calientes y solemos crecer durante el campeonato. En los cuartos (frente a Rusia) descorchamos toda la tensión, las semis contra Serbia fieron muy duras y ante Francia nos plantamos en la final sin nada que perder y lo sacamos de una manera brillante».

El partido más visto de la historia del baloncesto femenino La victoria de la selección femenina de baloncesto en el Eurobasket 2019, emitida el domingo en La 1 de TVE, fue vista por casi 1,9 millones de espectadores y logró una cuota media de pantalla del 15,5 %, unos datos que la convierten en el partido más visto de la historia del baloncesto femenino. El encuentro, que fue líder de su franja de emisión, congregó en algún momento a 5.416.000 personas frente al televisor. El partido tuvo el minuto de oro a las 22.10 horas, con 3.052.000 espectadores y un 21 % de cuota. El espacio emitido tras la final fue visto por 1.863.000 seguidores, con un 'share' del 12,7 %.