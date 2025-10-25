La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Kelly trata de evitar la canasta del local Arteaga. MOI VALERA

Desastre en Menorca de un flojísimo Caesa Cartagena

Lamentable partido del equipo de Félix Alonso, que es aplastado por un rival entonado y sigue sin ganar a domicilio

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:11

Se puede perder a domicilio. Es lo normal, de hecho, para el Cebé Cartagena, que no gana como visitante desde el mes de abril. Pero ... no se puede dar una imagen tan pésima como la que ofreció este sábado el equipo albinegro en Menorca. Ante un rival directo en la lucha por la permanencia en Primera FEB, que venía de encadenar tres derrotas seguidas, los de Félix Alonso ofrecieron su peor versión y cayeron por 36 puntos. Actuación muy floja y muy preocupante del Caesa Seguros FC Cartagena CB, un equipo en construcción cuyas piezas no terminan de encajar.

