Desastre en Menorca de un flojísimo Caesa Cartagena

Se puede perder a domicilio. Es lo normal, de hecho, para el Cebé Cartagena, que no gana como visitante desde el mes de abril. Pero ... no se puede dar una imagen tan pésima como la que ofreció este sábado el equipo albinegro en Menorca. Ante un rival directo en la lucha por la permanencia en Primera FEB, que venía de encadenar tres derrotas seguidas, los de Félix Alonso ofrecieron su peor versión y cayeron por 36 puntos. Actuación muy floja y muy preocupante del Caesa Seguros FC Cartagena CB, un equipo en construcción cuyas piezas no terminan de encajar.

Fue baja Faverani y debutó el recién llegado Ayesa, que anotó sus cinco primeros puntos como albinegro en los minutos de la basura, cuando ya no había partido. Esto quedó en anécdota, ya que el duelo quedó visto para sentencia en el primer tiempo. El inicio fue revelador: 11-0 para el Hestia Menorca, con un un Caesa haciendo aguas en defensa, incapaz de cerrar el rebote y de frenar a un entonadísimo Littleson (26 puntos, 4 asistencias, 26 de valoración y +37 para su equipo con él en pista). Idehen anotó la primera canasta de los visitantes en el cuarto minuto y eso bastó para que los locales se clavaran en ataque.

Hestia Menorca: Vicedo (10), Molins (0), Littleson (26), Wembi (15) y Sola (17) -5i- Cone (5), Galette (3), Lobo (0), Arteaga (9) y Schott (6). 97 - 61 Caesa Cartagena: Thomas (13), Garuba (2), Domenech (1), Svejcar (10) e Idehen (4) -5i- Rivera (0), Suokas (7), Kelly (13), Alberto Martín (4), Harguindey (2) y Ayesa (5). Parciales: 18-14, 31-13, 23-18 y 25-16.

Árbitros: Ávila, Arresa y Sierra.

Incidencias: Pavelló Menorca. Unos 2.000 espectadores.

Apareció Alberto Martín y el Caesa empezó por fin a competir. 18-14 al terminar el primer cuarto pese al tétrico arranque de los visitantes. No obstante, fue un espejismo. Los locales iniciaron el segundo cuarto a todo trapo, con Wembi, Sola y Arteaga uniéndose a la fiesta de Littleson. Y se fueron en el marcador, ante la mirada atónita de un Félix Alonso que no sabía qué hacer para evitar el naufragio de los suyos. El 31-13 de ese segundo cuarto fue un fiel reflejo del acierto local y el desastre albinegro, con Rivera, Garuba, Domenech y Harguindey especialmente desafortunados.

Sobraron los segundos 20 minutos, en los que siguió la sangría en el rebote para el Caesa: 19 capturas ofensivas del Menorca, dos más de las defensivas del Cebé. Kelly y Thomas, a su manera, intentaron rebelarse. Pero no había nada que hacer. Los visitantes habían sacado la bandera blanca y acabaron aplastados por un rival que acarició los 100 puntos.