El Cebé viaja a Zamora para redimirse antes del parón Los albinegros buscan cambiar la dinámica, con Jordan Davis ya disponible, en un choque donde tendrán que controlar las pérdidas

Jesús Fernández Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:14

Otra oportunidad de redimirse es la que se le presenta al equipo de Félix Alonso este sábado a las 20.15 horas en la cancha del Zamora. Es el último partido antes de un parón de tres semanas y sería un chute de adrenalina marcharse con una victoria que no huelen desde hace más de un mes.

La realidad es que no han ganado. Es que desde la apretada derrota en Gipúzcoa, el equipo ha perdido por más de veinte puntos ante Estudiantes, Menorca, Ourense y Obradoiro. Se ha olvidado de competir el Cebé y eso es lo primero que tiene que recuperar en Zamora. Un lugar especial para Félix Alonso, ya que es en la ciudad donde empezó su periplo por los banquillos y donde querrá doblegar a Saulo Hernández. El hoy entrenador del combinado zamorano fue su jugador en aquella «fantástica » etapa.

Una nueva cara

Para retomar el sendero de la victoria, el Cebé contará con la ayuda de Jordan Davis. El exterior, que mostrós su talento en el UCAM Murcia, llegó a Cartagena esta semana y ya está disponible para su técnico, pese a perder dos de sus tres maletas en el viaje. En una de ellas iban sus zapatillas para jugar y ha solucionado la papeleta con un par que previamente había donado para una rifa para conseguir dinero para los afectados en la DANA de Valencia y que tenía un vecino de Murcia. Una solución de urgencia que le servirá para hacer su debut este sábado.

El base ayudará a organizar los ataques de su equipo, uno de sus puntos más débiles. Fruto de ello, tienen el récord de más pérdidas de la liga y tienen que empezar a solucionarlo desde ya. En el último compromiso fueron 20.

Alonso ha descrito al Zamora como un conjunto agresivo, lo que puede provocar un descalabro si no empiezan a poner remedio a las pérdidas de balón. «Nuestra defensa muchas veces empieza en lo malos que son habitualmente nuestros ataques», reconoció el técnico del Cebé.

Los albiengros también tendrán que estar más fuertes en defensa para cerrar los rebotes, otra buena faceta de su rival, y contrarrestar la multitud de posesiones que tienen, el que más de la liga. Además, contarán con las bajas del base Ty Roberts, con un edema óseo, y del escolta Jacob Round, con un esguince de segundo grado. El que sí tiene oportunidad de llegar es el pívot Joey Van Zegeren.